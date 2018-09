Governo | Conte | sovranismo è in Costituzione | ma non rinneghiamo appartenenza ad

Conte : non è morale Governo che non assicura equità e dignità : New York, 26 set., askanews, - 'Non considero, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un'azione di governo che non si preoccupi adeguatamente di assicurare a tutti i cittadini ...

Governo - Conte 'Sovranismo e populismo sono nella Costituzione' : NEW YORK - Una difesa della maggioranza gialloverde che chiama in causa la Costituzione della Repubblica Italiana. 'Quando qualcuno ci accusa di sovranismo e populismo amo sempre ricordare che ...

Reggio Calabria e Messina senza aliscafi - il Governo Conte avrebbe dimenticato il bando : Messina e Reggio Calabria sono vicine, ma lontanissime. La società Liberty Lines ha comunicato che, a partire dal primo ottobre, sospenderà il proprio servizio di collegamenti veloci. Non si tratta di una casualità, tenuto conto che era noto che il prossimo 30 settembre sarebbe scaduto il bando che, in questi anni, ha assicurato quello che è l'unico servizio di trasporto pedonale esistente tra i centri storici delle due città dello Stretto. La ...

Governo a un passo dall’intesa sul deficit. Conte : “Fiducia al ragioniere dello Stato” : Il conto alla rovescia è iniziato: entro giovedì il Governo deve approvare la Nota di aggiornamento e fissare i nuovi paletti in vista della legge di bilancio. Il premier stamattina vola a New York per partecipare all’assemblea dell’Onu e così ieri a palazzo Chigi per tutta la giornata si sono susseguiti gli incontri nel tentativo di trovare un acc...

Berlusconi si candida alle Europee e attacca il Governo : "Un disastro"/ Conte - "deve stare tranquillo" : Berlusconi: "M5s peggio della Sinistra". Ultime notizie, leader di Forza Italia scatenato a Fiuggi contro il governo: "In campo a elezioni per salvare il Paese"(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Berlusconi si candida alle Europee e attacca il Governo 'Un disastro'. Conte 'Ci lasci lavorare' : ... quel Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, al centro delle polemiche per le sue minacce ai tecnici del ministero dell'Economia . In una democrazia il signor Casalino dovrebbe stare già fuori ...

Manovra - Conte : "Massima fiducia in Tria - burocrati al servizio del Governo" : Conte ribadisce la sua "massima" fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria e anche nei tecnici del ministero, dopo l'audio del portavoce Rocco Casalino e le parole del vicepremier Di Maio ...

Padre Pio - Conte alle celebrazioni per il santo : “Traiamo tante energie anche per il Governo” : “E’ una bella sensazione, traiamo tante energia anche per la nostra attività di governo”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni di Padre Pio. “Porto con me la sua forza”, prosegue il capo del governo che ricorda il giorno della morte di Padre Pio, 50 anni fa: “Ero a Candela, ero piccolissimo. E ricordo che quel giorno mio Padre entrò in casa e annunciò la morte del frate ...

Conte - tanta energia da padre Pio - serve anche per Governo : SAN GIOVANNI ROTONDO, FG,, 23 SET - "E' una bella sensazione, traiamo tante energia anche per la nostra attività di Governo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni di padre ...

Governo - Conte : fiducia in Tria e non solo - ma indirizzo è nostro : Roma, 23 set., askanews, - 'Certo ho la massima fiducia, io ho fiducia in tutti i ministri, non solo nei ministri ma a tutti i livelli. Ho letto di qualche polemica ma lasciano il tempo che trovano'. ...

Manovra - Conte : 'Massima fiducia in Tria - burocrati al servizio del Governo' : Conte ribadisce la sua 'Massima' fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria e anche nei tecnici del ministero, dopo l 'audio del portavoce Rocco Casalino e le parole del vicepremier Di Maio ...

Conte difende Casalino : 'Piena fiducia - Governo unito sulla manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Governo - e' bufera su Casalino : Conte lo difende : ... per parte loro, tirano fuori i tecnici dalla polemica: l'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del Ministero dell'Economia ...

Governo - l'audio di Casalino : al Mef obbediscano o fuori - I tecnici : lavoriamo attivamente - Conte : diffusione illecita : Ma le decisioni sulla scelta delle soluzioni competono alla politica". Conte: "Piena fiducia in Casalino, diffusione illecita" - "Ribadisco la piena fiducia del mio portavoce". Il presidente del ...