Google presenta tante novità per la ricerca nel suo ventesimo anniversario

Google potrebbe presentare il primo tablet Chrome OS : Le novità di Google per l’evento del 9 Ottobre sembra non si fermeranno esclusivamente alla presentazione dei nuovi Pixel 3 e dell’inatteso Home Hub. Un noto sito dedicato ai famosi PC Google, come About Chromebook, ha svelato delle immagini dei nuovi prodotti dell’Azienda Bridge, famosa nella produzione di tastiere per tablet. Nuovi e interessanti device per “Big G” Il sito parla chiaro: all’evento Google saranno presentati la nuova ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20.

Google presenta numerose novità per Google Assistant : Oltre al mastodontico Google Home Max, a IFA 2018 Google ha annunciato numerose novità legate a Google Assistant, per una vita sempre più connessa.

Google Pixel 3 : presentazione il 9 ottobre a New York secondo Bloomberg : Dando per scontato che le indiscrezioni trapelate fino ad oggi sul web confermino informazioni veritiere, sono davvero pochi i dettagli ancora sconosciuti in merito ai Pixel 3, la nuova generazione di smartphone made in Google non ancora ufficializzati, ma protagonisti di centinaia di indiscrezioni in questi mesi che hanno svelato praticamente tutto. Come già avvenuto con le generazioni precedenti dovrebbero essere due i modelli principali di ...

Non prendete impegni per il 9 ottobre : Google dovrebbe presentare i Pixel 3 : Secondo quanto riporta una fonte autorevole come Bloomberg, Google potrebbe presentare la nuova serie Pixel 3 il 9 ottobre a New York.

La barra laterale di Gmail sbarca su Google Documenti - Fogli - Presentazioni e Disegni : Gmail è uno tra i servizi di posta elettronica più utilizzati e apprezzati del mondo. Google, durante gli ultimi mesi, ha iniziato un […]