Golf | Ryder Cup | sfida Europa-Usa si accende con cerimonia d' apertura

Ryder Cup - nastro omaggio Golfista uccisa : ANSA, - ROMA, 26 SET - Un nastro giallo con una scritta in rosso per ricordare Celia Barquin Arozamena, la promessa spagnola del golf al femminile uccisa ad Ames, negli Stati Uniti, durante un ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari è pronto. “L’Europa non è mai stata tanto forte. Dalla mia ultima volta sono maturato moltissimo” : Terza Ryder Cup per Francesco Molinari, dopo quelle del 2010 e 2012. Stavolta, però, l’azzurro ci arriva sull’onda dei grandissimi risultati di quest’anno, tra i quali spiccano i successi nel BMW PGA Championship e soprattutto nell’Open Championship. Il torinese, a due giorni dall’inizio della contesa Europa-Stati Uniti, ricorda sempre un particolare: “Bisogna giocare punto per punto e non farsi condizionare ...

Golf - Ryder Cup 2018 : Francesco Molinari si carica l’Europa sulle spalle - ora va caccia di un magico tris : Tornare da leader, 6 anni dopo. Francesco Molinari si appresta a prendere in pugno l’Europa in occasione della Ryder Cup 2018, che avrà luogo tra venerdì 28 e domenica 30 settembre sul Le Golf National, in un sobborgo a due passi da Parigi. Una scalata strepitosa da parte di un atleta che ha vissuto l’inferno e il ritorno nell’empireo dei grandi, in maniera ancor più entusiasmante rispetto agli anni scorsi, quando riuscì ad ...

Golf – Junior Ryder Cup : vittoria di misura degli Stati Uniti sull’Europa : Junior Ryder Cup: gli Stati Uniti di misura sull’Europa. Belle prove di Emilie Alba Paltrinieri, rimasta imbattuta, e di Alessia Nobilio Il team degli Stati Uniti ha vinto la Junior Ryder Cup superando per 12.5-11.5 la squadra dell’Europa, nella sfida che a livello Under 18 ha anticipato la 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Alla formazione continentale, nella quale hanno giocato le azzurre Emilie Alba Paltrinieri e ...

Golf - Ryder Cup 2018. Francesco Molinari : “L’Europa è forte - farò il massimo per portare i punti” : Francesco Molinari sarà uno dei grandi protagonisti della Ryder Cup 2018 che si disputerà nel weekend a Parigi. Il Golfista italiano, primo vincitore di una prova dello Slam, si è sempre ben comportato quando è stato chiamato in causa nella prestigiosa competizione che mette a confronto gli USA con l’Europa e sicuramente risponderà presente anche in questa occasione. Il piemontese è parso calmo e fiducioso al Golf National, il numero 5 al ...

Golf – Ryder Cup - Molinari pronto a dar battaglia : “il pubblico sarà dalla nostra parte” : Ryder Cup, Francesco Molinari farà parte del team europeo che lotterà per il titolo di fronte al pubblico parigino “In una Ryder Cup non bisogna farsi condizionare troppo dal contorno, ma giocare punto per punto e pensare al proprio rendimento. Sicuramente il fatto di avere il pubblico di casa dalla nostra parte può essere un aiuto, ma quando si sta sul percorso si pensa solo a dare il massimo“. Sono le parole di Francesco ...

Ryder Cup 2018 : il percorso del Le Golf National di Parigi e le 18 buche ai raggi X. Si gira sul percorso dell’Open di Francia : Il Le Golf National di Parigi (o meglio, del sobborgo a sud-ovest della capitale francese di Saint-Quentin-en-Yvelines), si avvia a ospitare per la prima volta la Ryder Cup, Il percorso, per gli appassionati di Golf, è familiare, perché ha ospitato tutte le edizioni dell’Open di Francia tranne due dal 1991 a oggi. Il percorso, nel frattempo, qualche modifica l’ha subita: andiamo perciò a vedere com’è oggi il par 72 su cui si ...

Golf – Junior Ryder Cup : Stati Uniti in vantaggio sull’Europa : Buone prove delle azzurre Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio nel team continentale nella Junior Ryder Cup Il team degli Stati Uniti è in vantaggio su quello dell’Europa per 7,5-4,5 dopo la prima giornata della Junior Ryder Cup, la sfida a livello Under 18 in svolgimento al Golf Disneyland di Parigi, e gara d’apertura della settimana che porta alla 42ª Ryder Cup (Le Golf National, 28-30 settembre). Si sono tenuti sei incontri di ...

Golf – Ryder Cup : tutto pronto per la 42ª edizione - le parole dei due capitani [GALLERY] : Ryder Cup: la vigilia dei due capitani. Motivazioni e stati d’animo di Furyk e Bjorn Il danese Thomas Bjorn e Jim Furyk, capitani dei team europeo e statunitense che si affronteranno nella 42ª Ryder Cup (28-30 settembre) sul percorso de Le Golf National a Parigi, hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in cui hanno soprattutto espresso lo stato d’animo e le motivazioni delle due squadre alla vigilia del terzo evento per ...

Golf - Ryder Cup 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Le Golf National, Parigi (precisamente il sobborgo di Saint-Quentin-en-Yvelines). Questo è il luogo della storia per la Ryder Cup 2018, che approda per la prima volta in Francia e per la seconda fuori dal binomio Gran Bretagna-USA, dopo l’edizione 1997 tenutasi a Sotogrande, in Spagna, in omaggio al compianto Seve Ballesteros. Sarà l’edizione numero 42 della manifestazione, tenutasi per la prima volta nel 1929 e originariamente ...

Golf – Junior Ryder Cup : due le azzurre convocate - che gioia per Nobilio e Paltrinieri! : L’Italia sarà rappresentata nella Junior Ryder Cup da Alessia Nobilio e da Emilie Alba Paltrinieri, due delle Girls campionesse d’Europa e del Mondo a squadre Cresce sempre di più l’attesa per la 42ª edizione della Ryder Cup che si disputerà a Le Golf National (28-30 settembre). Prima di vedere in azione campioni del calibro di Francesco Molinari e di Tiger Woods, sarà la Junior Ryder Cup, sfida a livello Under 18 tra la selezione europea ...

