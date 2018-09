Gol Dybala | l’argentino si sblocca | che rete contro il Bologna VIDEO

Juventus - Allegri : “Dybala ha il Gol nelle gambe” : Domani Dybala sarà in campo, è un giocatore importante e ha il gol nelle gambe, va sfruttato al meglio”. Allegri assegna all’argentino una maglia da titolare per la trasferta di Frosinone, dopo la panchina di Valencia. “Dopo la sua bella partita con il Sassuolo ho fatto una scelta – ha spiegato il tecnico bianconero – poi c’è stato l’infortunio di Khedira, l’espulsione di Ronaldo ed è ...

Khedira - Dybala e Bonucci esaltano Ronaldo : 'Complimenti per i primi Gol' : TORINO - Quattro vittorie su quattro partite. E' questo il biglietto da visita con cui la Juventus si presenta ai nastri di partenza della Champions League. Un inizio di campionato migliore era ...

Juventus - Cristiano Ronaldo maschera i problemi : Dybala è un fantasma - la difesa prende Gol e nel finale scoppia la tensione : Cristiano Ronaldo firma due gol e trascina la Juventus al successo, ma in casa bianconera suona più di un campanello d’allarme: Dybala in ombra, la difesa prende un gol a partita e nel finale scoppia anche la tensione-- Quattro vittorie su quattro, primo posto in classifica a punteggio pieno, +7 sulla Roma, +8 sull’Inter e +3 sul Napoli. La Juventus dopo sole 4 giornate di Serie A sembra già lanciatissima verso lo scudetto. Eppure, non ...

Bologna-Inter e Parma-Juve : nerazzurri con NaingGolan - Dybala rischia la panchina : Parma-Juve- Tutto pronto per la doppia sfida di questo sabato di Serie A. Alle 18:00 Bologna e Inter scenderanno in campo con la voglia di riscattare un inizio di campionato altalenante. Gli uomini di Spalletti, ancora a caccia della prima vittoria, ritroveranno Nainggolan, il quale agirà alle spalle di Icardi nel ruolo di trequartista. Il […] L'articolo Bologna-Inter e Parma-Juve: nerazzurri con Nainggolan, Dybala rischia la panchina ...

Juve - l'ex Camoranesi : 'Ronaldo farà una marea di Gol. Su Dybala in panchina...' : Mauro German Camoranesi , ex esterno della Juventus , campione del mondo con l' Italia nel 2006, parla a Tuttosport dei bianconeri: 'Ronaldo? Parliamo di un giocatore che ha segnato più di 500 gol, con qualità eccezionali che nelle prime due giornate non abbia ...

Sorrentino è a terra privo di sensi - Chiellini e Dybala esultano per il Gol : il gesto fa infuriare i social [VIDEO] : Un episodio accaduto durante Chievo-Juventus fa infuriare i social: mentre Sorrentino era a terra, privo di sensi, dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo, Chiellini e Dybala esultavano per il gol. Il gesto ha generato grandi polemiche Neanche il tempo di iniziare che subito la prima partita di Serie A genera grandi polemiche. Un episodio in particolare, accaduto durante Chievo-Juventus, ha fatto infuriare il pubblico dei social. Mentre ...

Toni : 'Ronaldo farà 30 Gol - Dybala può solo imparare...' : Tre volte capocannoniere tra Italia e Germania, Fiorentina 2006, Bayern 2008, Verona 2015,, Luca Toni su La Gazzetta dello Sport ha fatto le carte ai grandi attaccanti della Serie A nel giorno in cui parte il massimo campionato. ' Cristiano Ronaldo segnerà intorno ai 30 gol - le parole dell'ex attaccante modenese -, ...

Toni : 'Ronaldo segnerà almeno 30 Gol e Dybala lo aiuterà. Il capocannoniere del campionato sarà...' - : Ne è sicuro Luca Toni , ex attaccante di diversi club italiani ed esteri oltre che campione del Mondo con l'Italia. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport , l'ex bomber ha ...

Juventus A-Juventus B - 5-0 : CR7 in Gol dopo 8 minuti - doppietta Dybala : CR7 IN GOL- Inizia con il botto l’avventura di CR7 in maglia bianconera. Primo gol dopo 8′. Un match in famiglia che ha messo in luce il campione portoghese, in campo solamente per 45 minuti. doppietta per Dybala, poi gol di Marchisio e anche un autogol. Allegri è apparso piuttosto sereno: “In Champions servirà giocarsela. […] L'articolo Juventus A-Juventus B, 5-0: CR7 in gol dopo 8 minuti, doppietta Dybala proviene da ...

Villar Perosa - Juve A-Juve B : Ronaldo in Gol dopo 7 - Dybala ne fa 2. Al 70 l'invasione di campo dei tifosi [FOTO E VIDEO] : ... @Juventusfc, 12 agosto 2018 ' Ovazione dei tifosi per #CristianoRonaldo #JuveAJuveB " In diretta su #SkySport Serie A , canale 202, La cronaca ' https://t.co/EhdhbWYUmJ #SkySport pic.twitter.com/...