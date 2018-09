Gli schieramenti in Vaticano | ecco sostenitori e critici del Papa

Probabili formazioni Serie B - 4^giornata : ecco Gli schieramenti : Il quarto turno del campionato di Serie B inizia subito con il derby campano tra Benevento e Salernitana al “Vigorito”. Il piatto forte del sabato è rappresentato da Crotone-Verona: rossoblu e gialloblu fino a un paio di mesi fa si sfidavano in Serie A, mentre oggi ambiscono a ritornarci. Interessante anche il match del “Barbera” tra Palermo e Perugia, con i rosanero che hanno la necessità di fare punti per ...

Probabili formazioni Serie B - 2^ giornata : Gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – La seconda giornata del campionato di Serie B prenderà il via venerdì 31 agosto alle 21: in campo Palermo e Cremonese. Sabato e domenica le restanti partite del turno. Tra di esse meritano un occhio di riguardo Pescara–Livorno e Crotone–Foggia. Attesa anche per il derby tra Padova e Venezia, mentre il Lecce giocherà davanti al suo pubblico contro la Salernitana. Ecco le Probabili ...

Probabili formazioni Serie B - 1^ giornata : Gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – Prende il via la prima giornata del campionato di Serie B, un turno già avvincente. Esordio con il botto, di fronte Brescia e Perugia in campo in una partita che potrebbe regalare emozioni e gol. Nella giornata di sabato tante sfide interessanti, trasferte per Pescara e Palermo rispettivamente contro Cremonese e Salernitana, in serata il Venezia contro lo Spezia. Domenica in campo il Verona contro il ...