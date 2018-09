Gli ebrei di Francia | minacciati nelle loro case

Fernanda - la salvatrice del Cenacolo e deGli ebrei : La figura di Fernanda Wittgens, storica dell'arte e protettrice dei monumenti milanesi sotto le bombe, rivive in tre serate con Sonia Bergamasco: stasera, a inviti, in due tranche per 60 spettatori ...

Leggi razziali - “1938 – Diversi” : il film che racconta come Mussolini trasformò Gli ebrei in nemici e educò gli italiani a odiarli : “Mi sono accorto di essere ebreo il giorno che mio padre è stato licenziato dall’orchestra dell’Eiar e siamo diventati una famiglia miserabile” racconta Aldo Zargani, che sembra ancora quasi incredulo. “La maestra ci spiegò la differenza tra le razze umane, poi disse il mio nome e mi disse che dovevo uscire: mi ritrovai da solo, in cortile, a piangere” ricorda Roby Bassi, ancora con la voce incerta. Liliana Segre sente ancora i cani ...

Il giorno in cui Gli ebrei scoprirono di essere nemici degli italiani : Ottant'anni fa il discorso di Mussolini a Trieste. Per la prima volta il duce giustificava al Paese e al mondo le leggi che il re aveva già firmate il 5 e il 7 settembre, preludio al 17 novembre: Regio Decreto 1728 «per la razza italiana»

QueGli ebrei soldati d'Italia ricambiati col tradimento : C'è Roberto Sarfatti, il figlio di Margherita, volontario a 17 anni nella Grande Guerra, caduto nel gennaio 1918 sul Col d'Echele. Il monumento che la mamma, la quale fu amante di Mussolini, vuole ...

80 anni fa il primo giorno di “non scuola” per Gli studenti ebrei esclusi dalle leggi razziali : Nel 1938, a causa delle leggi razziali, gli studenti ebrei furono espulsi dalla scuola italiana anche in seguito alla pubblicazione del Manifesto della Razza. A distanza di 80 anni, a partire dal 12 settembre, la programmazione di Rai Radio3 manderà in onda le testimonianze di quei bambini che vissero quel giorno come l'inizio di un incubo.Continua a leggere

Leggi razziali - 80 anni fa il primo decreto fascista contro Gli ebrei - : Il 5 settembre del 1938 venne promulgato il "provvedimento per la difesa della razza nella scuola fascista". Insieme ad altri 180 decreti, costituirà la base legislativa con cui il regime tratterà la "...

Leggi razziali - 80 anni fa il primo dei decreti che anticiparono l’Olocausto. Così Mussolini privò Gli ebrei di tutti i diritti : Il 5 settembre 1938 fu firmato il primo decreto dei circa 180 che passarono alla Storia come le Leggi razziali. Ottant’anni dopo ilfattoquotidiano.it ripropone questo contenuto, in buona parte già pubblicato in occasione della Giornata della Memoria di quest’anno, che ricorda da una parte la decisione deliberata di Benito Mussolini e il sostanziale silenzio degli italiani non ebrei e dall’altra, soprattutto, gli effetti dei 180 ...

Londra - la paura deGli ebrei : "Via se Corbyn sarà premier" : ... destra o qualsiasi altro schieramento', dalla Knesset israeliana elogiano in queste ore Corbyn definendolo 'un leader di sinistra e di principi, difensore di tutti i popoli oppressi nel mondo'. Nel ...

Gli ebrei e il Fascismo : Un recente articolo che il Foglio ha pubblicato con il titolo “Faccette nere?”, dedicato agli equivoci del razzismo italiano, ha generato, in molti lettori anche di cultura elevata, qualche reazione di stupore. A proposito dei trascorsi “filo-ebraici” del Fascismo prima del 1938. “Sono cose che igno

Gli ebrei britannici alzano la voce : “Qualche volta penso di non riconoscere più gli ebrei britannici”, scrive Ben Judah sull’Atlantic. “Per decenni la mia comunità è rimasta in silenzio, guardinga, trattenuta nel mettersi sotto gli occhi di tutti. Ma la scorsa settimana vedendo gli ebrei britannici protestare contro l’antisemitismo de

80 anni dopo le leggi razziali l’università italiana chiederà scusa ai docenti e aGli studenti ebrei : L’appuntamento è per il 20 settembre a Pisa. L'università italiana chiederà scusa ai docenti e agli studenti ebrei cacciati con le leggi razziali in forma solenne, 80 anni dopo l’emanazione del provvedimento con cui "si promuoveva la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana".Continua a leggere

Ebrei Roma - non chiudere Gli occhi di fronte ai neofascismi : La Comunità ebraica Romana si schiera a difesa della legge Mancino, definendola in una nota della presidente Ruth Dureghello "strumento necessario per combattere i rigurgiti di fascismo e ...

Il tweet choc della docente sulla nomina di Foa come presidente Rai : "Gli ebrei fascisti finiscono nei forni" : La domanda sorge spontanea: di che hanno paura coloro che hanno retto il mondo dell'informazione negli ultimi anni? Roversi Grazia

Il tweet folle della professoressa filo-dem : "Farà la fine deGli ebrei alleati al fascismo" : Sono il tipo più pacioso del mondo, un giornalista corretto, non sono abituato a offendere nessuno. Tantomento le istituzioni. Si sta facendo un gran baccano... Sono ancora stupito...'. Ma poi c'è la ...