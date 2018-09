Giuseppe ucciso con due colpi al volto

Giuseppe Balboni - ucciso a 16 anni da un coetaneo : il movente è la droga : Banali screzi tra ragazzi, ma forse anche una questione di droga, un piccolo debito. Si delinea in modo più preciso il movente dell'omicidio di Giuseppe Balboni , il sedicenne ucciso e poi gettato in ...

Omicidio Giuseppe Balboni - chiesto il carcere per il killer minorenne : “Ucciso forse dopo lite per droga” : Giuseppe Balboni, il 16enne di Zocca scomparso e poi trovato cadavere in un pozzo, è stato ucciso forse in seguito a una lite per motivi di droga. Per il killer, anche lui di 16 anni, il pm ha chiesto la custodia cautelare in carcere, in vista dell'udienza di convalida del fermo. Su Instagram la tragica profezia della vittima: "Se mi volete morto la fila è lunga".Continua a leggere

Giuseppe Balboni ucciso - coetaneo del 16enne confessa : gli ha sparato con una pistola : Un minorenne ha confessato nel corso di un interrogatorio l’omicidio di Giuseppe Balboni, il sedicenne trovato morto in un pozzo a Tiola di Castello di Serravalledopo essere scomparso il 17 settembre scorso. Si tratterebbe del giovane che il 16enne aveva detto di dover incontrare uscendo di casa.Continua a leggere

