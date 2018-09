Giulia Grillo | al via nuova procedura di aggiornamento dei Lea

Vaccini - il ministro Giulia Grillo : «Siamo per l’obbligo intelligente. Sicuramente per il morbillo» : LE BUFALE - I Vaccini contengono ingredienti e additivi pericolosiLE BUFALE - Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dei Vaccini grazie alle migliori condizioni economiche e sanitarieLE BUFALE - I Vaccini non proteggono il 100% dei vaccinatiLE BUFALE - I Vaccini sono causa di autismoLE BUFALE - Le persone vaccinate prendono lo stesso l’influenzaLe malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti della qualità della vitaLE ...

Giulia Grillo : "Vaccini? L'obbligo è necessario per il morbillo - per altre malattie no" : "Noi non siamo contro i vaccini". Lo ribadisce il ministro della Salute, Giulia Grillo, che ai microfoni di L'Aria che Tira, su La7, spiega che la posizione del governo è quella di "utilizzare lo strumento delL'obbligo in maniera intelligente, obbligando i cittadini laddove è necessario, sicuramente per il morbillo. A differenza di altre patologie, dove è sufficiente la raccomandazione, come fanno altri Paesi, ad esempio ...

Test medicina ultime notizie - ministro Bussetti risponde a Giulia Grillo sul numero chiuso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto alla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, in onda su Rai Radio 1. Tra le diverse domande rivolte al titolare del dicastero di Viale Trastevere, anche quella relativa alla polemica riguardante il numero chiuso del Test di medicina. La ministra della Salute, Giulia Grillo, nello scorso weekend, ha annunciato la sua intenzione di introdurre in Italia un sistema ...

Il Ministro della Salute Giulia Grillo annuncia che istituirà il "sottosegretario alla tutela degli animali" : Il Ministro della Salute Giulia Grillo ha espresso oggi la volontà di istituire all'interno del ministero la figura del "Sottosegretario alla tutela degli animali". A rivelarlo oggi è Walter Caporale, presidente della onlus "Animalisti Italiani" che esprime la sua soddisfazione con queste parole: "Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto ...

Salvini concorda con Giulia Grillo : "Via il numero chiuso per gli studenti di medicina" : "Bene la proposta del ministro Grillo, via il numero chiuso per gli studenti di Medicina". Matteo Salvini accoglie con entusiasmo l'idea del ministro della Salute, Giulia Grillo, che in un'intervista al Messaggero e al Mattino aveva definito la norma sull'accesso alla facoltà "non meritocratica". Il vicepremier continua: "Più spazio (e soldi) per le specializzazioni. Non è possibile che migliaia di ragazzi italiani debbano ...

Giulia Grillo - lascia il capo di Gabinetto Alfonso Celotto : troppe incomprensioni : lascia il capo di Gabinetto del ministro della Salute Giulia Grillo . 'Dopo mesi di proficua collaborazione, il professor Alfonso Celotto sta per assumente nuove cariche istituzionali. Lo ringrazio ...

L’annuncio della ministra della Salute Giulia Grillo : “Aboliremo il superticket sanitario” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, annuncia l'abolizione del superticket sanitario e prospetta una rimodulazione del ticket, "aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani". Per trovare le risorse la ministra punta su un taglio agli sprechi sui farmaci: "Lavoriamo a misure per risparmi mirati".Continua a leggere

Migranti - la ministra Giulia Grillo smentisce Salvini : “Nessun allarme tubercolosi” : La ministra ha minimizzato l'allarme tubercolosi lanciato nei giorni scorsi da Salvini, in seguito alla fuga di un migrante malato: "Abbiamo dei protocolli molto serrati e rigidi per il controllo delle malattie infettive. Finora l'Italia è riuscita sempre a controllare bene tutti i casi eventualmente verificatisi, non ultimi quelli relativi ai Migranti della nave Diciotti".Continua a leggere

Tubercolosi in Italia : Giulia Grillo smentisce Salvini su allarme Tbc causata da immigrati : Non esiste nessun allarme Tubercolosi in Italia. Le parole che sembrano porre fine ad una questione sollevata a livello nazionale da Matteo Salvini arrivano direttamente da una sua collega di Governo: il Ministro della Sanità Giulia Grillo. Nei giorni scorsi il numero uno del Viminale, attraverso la sua pagina Facebook, aveva dato risalto al fatto che un immigrato ospite di un centro profughi in Veneto aveva fatto perdere le tracce di sé, con il ...

Giulia Grillo smentisce Salvini : "Nessun allarme Tbc in relazione alla presenza di migranti" : "In Italia non c'è alcun allarme per la tubercolosi in relazione alla presenza di migranti, altrimenti il ministero e l'Istituto superiore di sanità lo avrebbero segnalato". Lo ha affermato il ministro della Salute, Giulia Grillo, in riferimento all'allarme su un rischio di aumento di casi di Tbc lanciato nei giorni scorsi dal ministro Matteo Salvini su Facebook, dopo la fuga da un centro di un migrante malato."Purtroppo la ...

Giulia Grillo : lavoriamo per ridurre i ticket della Sanità : "Le prime interlocuzioni che ci sono state con il ministero dell'Economia, in vista della legge di bilancio, ci incoraggiano". L'obiettivo è anche di ridurre la spesa per la salute a carico dei ...

No vax sedotti e abbandonati all'attacco di Giulia Grillo : Inganno, tradimento, vergogna! La pagina Facebook del ministro della Salute Giulia Grillo da ieri è invasa da commenti di no vax delusi: si aspettavano che il M5s avrebbe cancellato il decreto ...

Il palese malumore di Giulia Grillo - medico e ministro M5s - sul nuovo caso vaccini : L'ala movimentista ha il sopravvento su quella governativa, o su quella che crede nella scienza positiva. Il ministro non gradisce, ed affida a Facebook un lungo sfogo . Si tratta di una questione, ...