blogo

: Giovanni Benincasa a TvBlog: Il 29 febbraio della Tv - SerieTvserie : Giovanni Benincasa a TvBlog: Il 29 febbraio della Tv - Varych4 : Giovanni Benincasa a TvBlog: Il 29 febbraio della Tv - tvblogit : Giovanni Benincasa a TvBlog: Il 29 febbraio della Tv -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Lui è un autore televisivo. Lui ha fatto Carramba, Furore, Libero, Bombay e tanto altro. Lui ha lavorato tantissimo con Gianni Boncompagni, con Raffaella Carrà, tanto per fare due nomi. Lui ha fatto anche Fuori gli autori, o meglio, è stato protagonista di una puntatanostra rubrica estiva di qualche anno fa in cui abbiamo dato spazi ad alcuni degli autori italiani più rappresentativi (gli altri li aspettiamo per la terza edizione). Fuori gli Autori II -a Blogo: Creazioni di Solitudini: Il 29Tv pubblicato su.it 26 settembre 2018 07:35.