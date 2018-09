Giorgio Manetti si propone per organizzare le nozze della Cipollari

Giorgio Manetti DIVENTA UN WEDDING PLANNER / "Tina Cipollari? Spero di organizzare il suo matrimonio" : Dopo aver provato inutilmente a trovare la donna della sua vita, GIORGIO MANETTI ha deciso di organizzare i matrimoni degli altri: diventerà un WEDDING PLANNER!(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:35:00 GMT)

Uomini e donne - Giorgio Manetti : "Spero di organizzare il matrimonio di Tina Cipollari" : "Spero di essere io a organizzare il suo matrimonio!" Così, Giorgio Manetti si dice pronto a organizzare le nuove nozze di Tina Cipollari, ormai legata al ristoratore Vincenzo Ferrara. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne in un'intervista alla rivista Sono ha infatti parlato della sua nuova avventura professionale. Abbandonata, per il momento, la ribalta televisiva del programma di Maria De Filippi, il toscano classe 1956 ha ...

Giorgio Manetti : “Voglio organizzare il matrimonio di Tina Cipollari” : Giorgio Manetti pronto a organizzare il matrimonio di Tina Cipollari con la sua impresa Giorgio Manetti è pronto a organizzare il matrimonio di Tina Cipollari. L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, in un’intervista per la rivista Sono, parla della sua nuova impresa, avviata lo scorso 17 settembre. Con la sua amica Monica, […] L'articolo Giorgio Manetti: “Voglio organizzare il matrimonio di Tina Cipollari” ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti si confessa dopo l'addio al programma : 'Dopo la tv - mi manca una sola donna' : Giorgio Manetti ha finalmente spiegato i veri motivi che lo hanno spinto a lsciare Uomioni e Donne di Maria de Filippi, nonostante fosse diventato uno dei personaggi più famosi. Al settimanale Ora, ...

DAVID SCARANTINO - CHI È? / Uomini e donne - il cavaliere del Trono Over è il 'nuovo' Giorgio Manetti : DAVID SCARANTINO è uno dei volti nuovi del Trono Over di Uomini e donne: bello, giovane e simpatico, a detta di molti telespettatori è il nuovo Giorgio Manetti.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 14:40:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti tornerà a gennaio? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani contesa tra tre cavalieri: Rocco, Marco e Giorgio. Arriva l'augurio di Claudio Sona per la dama...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:59:00 GMT)

Giorgio Manetti - ecco il vero motivo per cui ha lasciato Uomini e Donne : Perché Giorgio Manetti ha lasciato Uomini e Donne? Settimane dopo il suo addio alla trasmissione (e a Gemme), il cavaliere toscano ha deciso di svelare tutta la verità. Secondo Giorgio l’idea di abbandonare il programma sarebbe maturato dopo i continui attacchi ricevuti da parte di Gianni Sperti e del pubblico in studio. “Il mio dispiacere più grande è stato quello di non essere riuscito a comunicare la mia filosofia di vita al pubblico in ...

Giorgio Manetti Sgancia La Bomba : Ecco Chi Mi Ha Fatto Fuori! : Giorgio Manetti non ci sta e rivela chi è stato a volerlo a tutti i costi fuori da Uomini e Donne Over. Le sue parole di fuoco svelano una verità inaspettata! Scopriamo che cosa dice! Giorgio Manetti, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, aveva preannunciato a fine maggio della scorsa stagione che non sarebbe più rientrato in trasmissione. L’uomo brizzolato in un primo momento aveva dichiarato che non avrebbe più Fatto ...

Giorgio Manetti abbandona Uomini e Donne : Il protagonista del trono over Giorgio Manetti di “Uomini e Donne” spiega perché ha lasciato la trasmissione. A dargli fastidio l’atteggiamento di un opinionista Gianni Sperti e la “cattiveria” che si respirava in durante il programma. Manetti si dice molto deluso: “La gente a casa mi ha capito, in trasmissione invece si era creato un clima per me incomprensibile e di malafede. Uno degli opinionisti all’improvviso è diventato astioso e acido nei ...

Uomini e Donne - parla Giorgio Manetti : 'Chi mi ha fatto fuori'. Nome e cognome : bomba su Maria De Filippi : L'addio di Giorgio Manetti dagli studi di Uomini e Donne era chiaro a tutti da maggio ma i motivi dietro questo abbandono non erano e non sono ancora del tutto chiari. In un primo momento, aveva ...

Giorgio Manetti? Finalmente si scopre tutto : ecco il suo nuovo lavoro dopo Uomini e Donne : “Tutti sanno che ho terminato la mia esperienza a Uomini e Donne. I motivi sono due. Uno perché pensavo fosse arrivato il momento di chiudere la mia esperienza: l’ultima stagione è stata dura, ma grazie a Maria De Filippi e alla sua squadra ho superato tutto. Sono state persone meravigliose, straordinarie, spero che questo rapporto di amicizia continui”. Giorgio Manetti è grato allo staff di Uomini e Donne, ma come anticipato giorni fa, ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani lascerà il programma? Nuova stoccata di Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a lasciare il programma? Nuova stoccata di Giorgio Manetti nel corso di un'intervista...Mentre in onda a Uomini e Donne vanno in onda i primi sospetti sul nuovo corteggiatore, Rocco, Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti. Le frecciatine, al trono Over, non mancano da parte di Tina Cipollari che non perde occasione per ricordare alla dama il suo ex amore.

Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne : «Clima di malafede. Attaccato ogni volta che aprivo bocca» : Giorgio Manetti , protagonista del Trono Over di ' Uomini e Donne ' spiega perché ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. A dargli fastidio l'atteggiamento di un opinionista, Gianni Sperti, e ...

Giorgio Manetti lascia 'Uomini e Donne' : 'Clima di malafede. Attaccato ogni volta che aprivo bocca' : Giorgio Manetti , protagonista del Trono Over di ' Uomini e donne ' spiega perché ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi. A dargli fastidio l'atteggiamento di un opinionista, Gianni Sperti, e ...