Gioco d' azzardo | si cambia | stop alle slot nei bar e sostegno ai Comuni contro la

In Edicola sul Fatto del 25 settembre – Quei mega-dirigenti di Economia e Tar servitori dello Stato e del Gioco d’azzardo : L’inchiesta Lobby Lottomatica, le porte girevoli tra burocrazia e Tar Gratta e perdi – Per difendere il colosso in tribunale in campo l’ex ras dell’Economia Fortunato, un ex consigliere giuridico e un ex giudice di Giorgio Meletti La questione Morani di Marco Travaglio Da tempo denunciamo la pericolosa assenza di opposizione al governo Conte, a parte quella che quotidianamente si fanno i ministri del medesimo. Ma ora, fortunatamente, ...

Nuovi casino AAMS e la pubblicita al Gioco azzardo : ... ma fa salve le lotterie nazionali e tutte quelle sponsorizzazioni che riguardano i settori della cultura, il mondo dell'istruzione, della ricerca e dello sport. Nonostante l'esistenza di questa ...

"Le casse premio sono uguali al Gioco d'azzardo dal punto di vista psicologico" : Le casse premio possono davvero essere considerate alla stregua del gioco d'azzardo? Questa domanda alimenta un dibattito che coinvolge giocatori, addetti ai lavori e i membri della stampa specializzata ormai da più di un anno, e se la materia sta rapidamente arrivando all'attenzione di molte nazioni europee, anche dall'altra parte del mondo sembra che la guerra alle loot box sia appena cominciata.Come riporta PC Gamer, uno studio svolto ...

Gioco d’azzardo nei videogames - arriva una commissione internazionale per combatterlo : Sono 15 gli organismi di regolamentazione europei e dello Stato di Washington, negli USA, che hanno sottoscritto un documento congiunto finalizzato a combattere il Gioco d’azzardo nei videogiochi. Se vi state chiedendo cosa c’entrano i videogiochi con il Gioco d’azzardo, la risposta è: molto più di quello che possiate immaginare. La questione riguarda diversi elementi dei videogiochi, fra cui le dibattute “casse del ...

Parma - Comuni - Ausl e terzo settore insieme per combattere il Gioco d'azzardo : Piena copertura delle scuole del Distretto di Parma coinvolgendo la fascia giovanile della popolazione scolastica in modo tale da garantire un intervento preventivo attraverso: spettacoli teatrali ...

Chi è Jimmie Akesson - il web designer patito di Gioco d'azzardo che ha rilanciato l'estrema destra svedese : Non pronuncia apertamente parole razziste ma nel suo programma elettorale c'erano la sospensione totale della concessione del diritto d'asilo ai migranti e il taglio del budget destinato agli stranieri. In campagna elettorale ha proposto un referendum per l'uscita della Svezia dall'Ue e, dopo aver espulso dal suo partito gli "impresentabili" e gli estremisti, alle elezioni politiche di ieri, 9 settembre, è stato votato quasi da uno ...

Molise. Giunta regionale approva piano da mezzo milione contro il Gioco d'azzardo patologico : Per realizzare gli interventi sarà realizzata una partnership che vedrà protagonisti anche il mondo della scuola ed enti del sistema socio-sanitario. Tra le altre iniziative, sono previste campagne ...

2K apporta modifiche alle microtransazioni di NBA 2K per rispettare le leggi sul Gioco d'azzardo in Belgio e Olanda : Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, 2K ha rimosso alcuni elementi di microtransazioni dal suo franchise di basket, NBA 2K, nel tentativo di rispettare le leggi sul gioco d'azzardo in Belgio e nei Paesi Bassi.Secondo Rock, Paper, Shotgun, due dichiarazioni sul sito web del gioco affermano che lo sviluppatore ha dovuto eliminare l'opzione per acquistare pacchetti MyTeam - l'equivalente NBA 2K delle loot crates - in Belgio, mentre nei Paesi ...

Decreto Dignità e Gioco d’azzardo - storia di un cambiamento sempre uguale : Il Decreto Dignità si pone come il primo, vero grande cambiamento nel settore del gioco d’azzardo. Questo almeno è il modo in cui il nuovo governo Lega-5 Stelle ha presentato il piano per contrastare il gambling, nella speranza di ridurre il problema della ludopatia e le spese sanitarie. Un cambiamento che, rispetto a quanto proposto dai governi precedenti, ha per lo meno diversi punti in comune. Una delle novità più importanti della ...

Decreto Dignità - l'applicazione e i costi del Gioco d'azzardo patologico - Romait - : Un colpo basso all'economia di diversi sport, tra cui sicuramente il basket e la pallavolo. Sarà difficile riuscire a colmare il vuoto di incassi anche per i mezzi di comunicazione, con diverse ...

Decreto dignità è legge - ecco cosa prevede/ Ultime notizie video - Di Maio : "vinto contro lobby Gioco azzardo" : Decreto dignità è legge: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. Ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Contratti a termine - ritorno dei voucher e lotta al Gioco d'azzardo : le nuove misure per il lavoro : Cosa cambia con l'entrata in vigore della nuova legge. Per i Contratti a tempo determinato in vigore un periodo transitorio fino al 31 ottobre per cui l'entrata in vigore piena delle novità normative ...

Dl Dignità - dai contratti alla stretta sul Gioco d'azzardo : le novità - : Primo via libera del Parlamento al provvedimento. Tante le novità: dalla proroga del bonus assunzioni al ritorno dei voucher per il turismo fino all'introduzione della scritta "Il gioco nuoce alla ...

GRATTA E VINCI - ARRIVA LA SCRITTA "NUOCE ALLA SALUTE"/ Dl Dignità - stop pubblicità sul Gioco d'azzardo : GRATTA e VINCI, ARRIVA la SCRITTA "nuoce ALLA salute": Dl Dignità, emendamenti contro il gioco d'azzardo. Rafforzato il divieto assoluto di pubblicità e sponsorizzazione.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 21:49:00 GMT)