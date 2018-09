Giochi 26 - Giorgetti 'venerdì decisione' : ANSA, - ROMA, 26 SET - "Domani ci sarà un Consiglio dei ministri e penso che entro venerdì un punto definitivo ci sarà". Così il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, sulla candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. "La posizione del Governo -ha detto Giorgetti alla presentazione della 50a Barcolana a Palazzo Chigi- al di la delle ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "Vicenda chiusa" : Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine di Atreju 2018.

Giochi 2026 - Giorgetti : "Vicenda chiusa" : 19.36 Ulteriore presa di posizione sulle candidature ai Giochi invernali 2026. "Ho già detto che per me la vicenda è chiusa. La scorsa settimana ho mandato una bozza di protocollo d'intesa alle tre città, chiedendo di sottoscriverla. Se la sottoscrivono può rinascere,ma mi sembra che non siano intenzionati a farlo e quindi la vicenda è chiusa". Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo ...

Giochi 2026 - Giorgetti : 'Ok nuovo tavolo ma linea chiara' : 'Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi'. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in ...

Giochi 26 : Giorgetti "ok nuovo tavolo" : ANSA, - ROMA, 20 SET - "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi". Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ...

Giochi 26 : Giorgetti "ok nuovo tavolo" : ANSA, - ROMA, 20 SET - "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi". Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in ...

Giochi 26 : Giorgetti 'ok nuovo tavolo' : ROMA, 20 SET - "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi". Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia ...

Giochi - Giorgetti : "Solo candidatura a 3" : 18.35 "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso delle Olimpiadi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, riaprendo alla possibilità della ...

Giochi - Giorgetti : "Solo candidatura a 3" : 18.35 Giochi,Giorgetti:"Solo candidatura a 3" "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso delle Olimpiadi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, riaprendo alla possibilità della ...

Giochi 26 : Giorgetti 'ok nuovo tavolo' : ANSA, - ROMA, 20 SET - "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi". Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in ...

Giochi 2026 - Giorgetti : 'Ok nuovo tavolo ma linea chiara' : 'Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso sulle Olimpiadi'. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti lascia spiragli sulla possibilità di rimettere in ...

Giochi - Giorgetti : "Solo candidatura a 3" : 18.35 "Sarei l'uomo più felice del mondo se potessi riunire le tre città attorno allo stesso tavolo per riprendere il discorso delle Olimpiadi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, riaprendo alla possibilità della candidatura a 3 per i Giochi invernali 2026. "Questo però -avverte il sottosegretario con delega allo Sport- può accadere solo se Torino, Milano e Cortina accettano la bozza di protocollo della scorsa settimana sulla ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "La candidatura a tre è morta' - spunta l'ipotesi Milano-Cortina : Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti in commissione Istruzione e Sport al Senato a proposito della candidatura di ...

Giochi 2026 - Giorgetti : "La candidatura a tre è morta' - ma spunta l'ipotesi Milano-Cortina : "Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha detto il ...