Gianfranco D' Angelo è al verde | La pensione non mi basta

Gianfranco D'Angelo : "Prendo una misera pensione. Rifiutai i milioni di Berlusconi per il teatro - non lo rifarei" : “Prendo una pensione davvero misera”. Lo sfogo arriva da Gianfranco D’Angelo che, sulle pagine di Spy, si dice ‘costretto’ ancora a lavorare. “Altrimenti sarebbe dura mandare avanti la baracca – scherza l’artista - perché i soldi finiscono. Sono più di cinquant'anni che lavoro: ho iniziato come impiegato nella Sip (poi Telecom), poi ho lavorato per la Rai e per Mediaset, ho fatto 51 film e convention in tutto il mondo. Eppure, pur avendo ...