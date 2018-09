Giacomo Giannotti shock su Meredith e DeLuca in una potenziale storia d’amore | “Dopo il

optimaitalia

: #GreysAnatomy @GiacomoKG Giannotti shock su #Meredith e #DeLuca in una potenziale storia d'amore in #GreysAnatomy15… - OptiMagazine : #GreysAnatomy @GiacomoKG Giannotti shock su #Meredith e #DeLuca in una potenziale storia d'amore in #GreysAnatomy15… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Forse è solo un modo per sviare il telespettatore alla vigilia del debutto dello show, ma le dichiarazioni disuin Grey's Anatomy 15 aprono a delle possibilità finora inesplorate.L'attore italo-canadese, nel cast del medical drama dalla dodicesima stagione, ha parlato con ET dellacoppia-Andrew dopo il bacio rubato dallo specializzando alla Grey nell'ultimo finale di stagione e il promo della quindicesima in cui appaiono (presumibilmente in una scena immaginata) a letto insieme.Gianniotti ha indicato il bacio al matrimonio di Alex e Jo comepunto d'inizio per un rapporto sentimentale tra i due personaggi.Cosa sta succedendo? Non lo sappiamo davvero. La scorsa stagione nel finale, hanno condiviso questo bacio ubriaco. Non sapevamo cosa significasse, ma c'è stato qualcosa lì.ha dato il via a qualcosa e ...