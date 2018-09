Gf Vip Jane Alexander svela il mio problema con l’alcolismo

people24.myblog

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il “GF VIP” è iniziato da due giorni e già tra alcuni concorrenti si è stabilita un’armonia tale da fare confessioni e confidenze personali piuttosto rilevanti:, in caverna, ha per esempio raccontato di aver avuto problemi di alcolismo e di essere riuscita a superarli con il sostegno di un centro specializzato. “Soffrivo di binge drinking – hato la 45enne – non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi”. “Per questo – ha continuato– nel giugno scorso sono ricorsa all’aiuto degli Alcolisti Anonimi”. Ci sono stati giorni – ha confessato ancora al GF VIP – in cui “mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un, ed era rischioso”.