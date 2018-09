Genova porto preferito dagli italiani per le crociere estive 2018

Ponte Morandi - il disastro del Porto di Genova e la battaglia sul decreto : Da qualche giorno Genova ha ripreso una vita teoricamente normale . Scuole e uffici sono aperti ma c'è gente a Ponente e in Valpolcevera , ma anche in Centrio e a Levante, che deve svegliarsi alle 5 ...

Salone nautico di Genova – North Sails protagonista con un’installazione a supporto della salvaguardia dei mari : North Sails tra i protagonisti della 58ª edizione del Salone nautico di Genova con una speciale installazione a supporto della salvaguardia dei mari Inizia oggi la 58°edizione del Salone nautico di Genova e North Sails si conferma tra i marchi protagonisti. Questa stagione, però, non solo come espositore ma anche come interprete di un forte messaggio di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento dei nostri mari. Proprio in occasione ...

Genova - inaugurata via Della Superba : la strada per il traffico dei mezzi pesanti verso il porto : Il taglio del nastro nella strade costruita in un mese per dividere il traffico dei mezzi pesanti dal traffico civile

Genova : salvati 3 sub bloccati in mare a Portofino : Tratti in salvo 3 sub, una ragazza e due ragazzi di Genova, che oggi pomeriggio erano rimasti bloccati dopo aver esplorato la grotta della Colombara, nelle acque della riserva marina tra Portofino e San Fruttuoso di Camogli. Sul posto capitaneria di porto, vigili del fuoco e 118. E’ stato richiesto l’intervento dei SAF, il nucleo speleo, alpino fluviali, in parte arrivato via terra e in parte con l’elicottero drago. I ...

Genova - appello Assarmatori : Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia. : Teleborsa, - Per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova arriva un appello anche da Assarmatori , l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, che chiede al Governo un ...

Genova - appello Assarmatori : "Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia". : Per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova arriva un appello anche da Assarmatori , l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, che chiede al Governo un iter accelerato ...

Aeroporto Genova - traffico aereo in crescita anche dopo la tragedia del 14 agosto : Teleborsa, - Non solo il traffico aereo non è diminuito, ma ad agosto, anche dopo il tragico crollo di ponte Morandi che ha notevolmente reso problematici i collegamenti stradali del capoluogo ligure ...

Aeroporto Genova - traffico aereo in crescita anche dopo la tragedia del 14 agosto : Non solo il traffico aereo non è diminuito, ma ad agosto, anche dopo il tragico crollo di ponte Morandi che ha notevolmente reso problematici i collegamenti stradali del capoluogo ligure coinvolgendo ...

Grido d'allarme del porto di Genova : "Servono misure urgenti" : La tragedia del ponte Morandi sta creando gravi problemi anche all'economia locale, in particolare al porto di Genova, scalo...

Grido d'allarme del porto di Genova : "Servono misure urgenti" : La tragedia del ponte Morandi sta creando gravi problemi anche all'economia locale, in particolare al porto di Genova, scalo...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : "Ridurre tasse ancoraggio e accise" : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Genova - Federico in zona rossa con 130 kg di focaccia : porto felicità - : Il 51enne genovese, dopo il crollo del ponte Morandi, ha deciso di rinunciare alle ferie e darsi da fare per aiutare i suoi concittadini consegnando ogni giorno focaccia a soccorritori e operai. I ...

Genova - Martina : governo valuti Zona economica speciale al porto : Genova,, askanews, - "Noi non abbiamo tutte le risposte ma abbiamo proposto una Zona economica speciale per il porto di Genova. Il governo è pronto a dire di sì a questa proposta? Ci lavoriamo insieme ...