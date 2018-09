Genova | ira degli sfollati Andremo a protestare sotto la casa di Grillo

Fermo il decreto Genova. L’ira di Conte e Di Maio : “Colpa della Ragioneria” : Li chiamavano «decreti vergogna», «la fine del Parlamento», il «segno della debolezza di un governo». Quando stavano all’opposizione presentavano mozioni e scrivevano lettere al Capo dello Stato. Ora che il governo sono loro, il vizietto delle leggi omnibus ha contagiato il Movimento Cinque Stelle. Roma, ieri. Sono passate da poco le 16. Nelle reda...

Decreto Genova - l’ira di Giorgetti : “Non conoscono la legge” : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio è soddisfatto per l’accordo su sicurezza e pensioni, ma è preoccupato per l’escalation del M5S contro il Tesoro e i pasticci sulla vicenda del Ponte

Decreto Genova - l’ira di Giorgetti : “Qualcuno spieghi il diritto al M5S” : Da un lato soddisfazione per il Decreto sicurezza e l’ottimismo sulla manovra. Dall’altro stupore per l’escalation grillina contro il ministero dell’Economia e l’irritazione per il pasticcio sul Decreto Genova. Lo stato dell’arte a Palazzo Chigi tratteggiato da Giancarlo Giorgetti, a colloquio con grand commis, magistrati e dirigenti leghisti a ...

Genova - la scelta del commissario è vicina - ma Autostrade - esautorata - tira dritto sul suo piano : Nella bozza del decreto è previsto che società Autostrade metta a disposizione le somme per ricostruire il ponte crollato. L'amministratore delegato di Aspi ha detto che è possibile realizzare in ...

Crollo ponte Morandi - tesi choc : “camion acciaio troppo pesante”?/ Genova - monito Mattarella e tir miracolato : Camionista giù dal ponte Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La tesi choc della procura: il suo camion "causa" del Crollo?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:35:00 GMT)

Comissario Genova - Conte : "Sarà colui che garantirà la ricostruzione al più presto" : Non c'è ancora il nome del futuro commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera a Genova. "Non c'è ancora un identikit ma sarà colui che ci garantirà di poter realizzare il ponte quanto ...

