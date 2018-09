Genova è paese reale in crisi e comincia a infuriarsi con il governo

DOPO LA NAVE DICIOTTI/ Agrigento e Genova - le due procure di uno strano paese : Il caso della NAVE DICIOTTI non dovrebbe riguardare solo il ministro Salvini, ma anche lo zelo (o la strana lentezza) di certi pm e il merito delle loro inchieste. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:01:00 GMT)NAVE DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi, di A. FanNAVENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. Bertone

Crollo di Genova - Toti : «No a uno Stato gestore. A questo Paese servono infrastrutture» : «doveroso» controllare, e se necessario rivedere e modificare, le singole concessioni su «strade, terminal, porti», ed è indispensabile potenziare il ruolo di «controllo dello Stato». Ma pensare di ...

Crollo Genova - D'Uva - M5S - : sì a nazionalizzazione - utile per Paese : Roma, 20 ago., askanews, - 'Tra le nostre priorità: mettere in sicurezza le nostre strade! La nazionalizzazione ci permetterebbe di ricavare utili da investire in manutenzione. Non abbandoneremo mai i ...

Il crollo di Genova è il frutto di un paese ostaggio del cemento. Cambiamo rotta : E mentre in Italia il suolo libero viene cementificato al ritmo di 15 ettari al giorno, e 2 metri quadrati al secondo (dati Ispra 2018), i vecchi ponti crollano, massacrando chi c’era sopra e chi c’era sotto, portando via per sempre decine di vite. Non riusciamo a fare la manutenzione delle strade e autostrade esistenti, ma continuiamo a costruirne di nuove. L’aumento di traffico è stato esponenziale, negli ultimi decenni, logorando ponti, ...

Crollo Genova - Delrio : aumentato manutenzione ma Paese fragile : Rimini, 20 ago., askanews, - Il governo Renzi ha fatto 'un piano infrastrutturale da 130 miliardi di euro, ha aumentato dell'80% le manutenzioni, ma non è detto che funzioni', perché 'questo rimane un ...

Genova : il presidente Mattarella - i vigili del fuoco - l'imam e i calciatori Uomini e simboli che riuniscono il paese : dai nostri inviati Genova È stato il giorno del lutto nazionale. Tutta l'Italia ha reso omaggio a Genova, con manifestazioni anche sorprendenti: catene umane spontaneamente organizzate dai bagnanti ...

La profonda ferita di Genova - la misura del Paese e il Presidente umano : Genova c'era. Sobria, attonita, determinata nella ricerca della verità. Il crollo del Ponte Morandi ha creato una ferita profonda ma ha anche unito, questa la metafora che il cardinale Bagnasco, che ...

Genova - Massimo Cacciari : 'La macchina pubblica non funziona per questo il Paese non sta più insieme' : Manca un governo effettivo del Paese in grado di fare riforme necessarie che ci trasciniamo dalla fine degli anni '80 e questa impotenza, questa inefficienza politica ha generato una caduta di tutti ...

Il crollo del ponte Morandi a Genova - una tragedia per tutto il paese : CRONACA - Sono immagini che hanno colpito tutti, non solo i liguri, quelle che giungevano tramite i mezzi di informazione sul crollo del ponte Morandi, il 14 agosto, a Genova. Dalle prime informazioni,...

Crollo a Genova - Conte : "Tragedia inconcepibile in un Paese moderno" : Crollo a Genova, Conte: "Tragedia inconcepibile in un Paese moderno" Il premier sul luogo del disastro dopo il cedimento del ponte Morandi. Nel pomeriggio sopralluogo con i soccorritori, in serata un vertice in Prefettura: "La priorità ora è consentire un percorso alternativo. Genova non può attendere la ...