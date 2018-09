Genoa-Chievo 2-0 | le pagelle di CalcioWeb

Genoa-Chievo 2-0 : risultato e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Genoa-Chievo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

DIRETTA / Genoa Chievo (risultato live 2-0) streaming video e tv : Raddoppio dei rossoblu! : DIRETTA Genoa Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:15:00 GMT)

Genoa-Chievo 2-0 | : Rossoblù in campo con un bel po’ di novità: si torna al 3-4-1-2 con Pandev alle spalle di Piatek e Kouamé

Genoa-Chievo 1-0 : risultato e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Genoa-Chievo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Gol Piatek - il polacco segna ancora : Genoa in vantaggio sul Chievo : Gol Piatek – Genoa in vantaggio contro il Chievo: in gol sempre lui, bomber Piatek. Il centravanti polacco ha realizzato un bel gol dopo il suggerimento di Lazovic: con una finta di corpo ha eluso l’intervento di Rossettini e di destro non ha lasciato scampo a Sorrentino. Piatek qui donne l’avantage au Genoa 1-0 #GenoaChievopic.twitter.com/zMBLrLQxff — FrSerieA Goals (@FrSerieAGoals) 26 settembre 2018 L'articolo Gol ...

Genoa-Chievo 1-0 | : Rossoblù in campo con un bel po’ di novità rispetto alla gara persa domenica contro la Lazio. Dal 3-5-2 dell’Olimpico si torna al più offensivo 3-4-1-2 con Pandev alle spalle di Piatek e Kouamé

Diretta / Genoa Chievo (risultato live 1-0) streaming video e tv : Piatek porta avanti i suoi al riposo! : Diretta Genoa Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:40:00 GMT)

DIRETTA / Genoa Chievo (risultato live 0-0) streaming video e tv : Buon inizio per i rossoblu : DIRETTA Genoa Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 21:10:00 GMT)

Genoa-Chievo 0-0 | : Rossoblù in campo con un bel po’ di novità rispetto alla gara persa domenica contro la Lazio. Dal 3-5-2 dell’Olimpico si torna al più offensivo 3-4-1-2 con Pandev alle spalle di Piatek e Kouamé

Genoa-Chievo - la cronaca del match : - La cronaca del match - Il Chievo risponde con il 4-3-1-2 . Davanti all'esperto Sorrentino, in difesa, agiranno i due ex rossoblù Rossettini e Tomovic. La sorpresa di D'Anna è in attacco, dove ...

Diretta / Genoa Chievo (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : Diretta Genoa Chievo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi per la sesta giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Genoa-Chievo - le formazioni ufficiali : Genoa-Chievo, le formazioni ufficiali – Continua il programma della 6^ giornata del campionato di Serie A, si gioca un turno molto importante. Una partita interessante mette di fronte Genoa e Chievo, i padroni di casa non possono infatti sbagliare. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Genoa-Chievo, le formazioni ufficiali Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Spolli, Criscito; Pedro Pereira, Romulo, Hilemark, ...

Genoa-CHIEVO VERONA 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A GENOA-CHIEVO VERONA oggi. Formazioni GENOA-CHIEVO VERONA. Diretta GENOA-CHIEVO VERONA. Orario GENOA-CHIEVO VERONA. Dove posso Vederla? Come vedere GENOA-CHIEVO VERONA Streaming? GENOA-CHIEVO VERONA 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Conclusa la quinta giornata di Serie A, la classifica recita Juventus prima a punteggio pieno seguita da Napoli al secondo posto […]

Genoa-CHIEVO VERONA 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A GENOA-CHIEVO VERONA oggi. Formazioni GENOA-CHIEVO VERONA. Diretta GENOA-CHIEVO VERONA. Orario GENOA-CHIEVO VERONA. Dove posso Vederla? Come vedere GENOA-CHIEVO VERONA Streaming? GENOA-CHIEVO VERONA 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Conclusa la quinta giornata di Serie A, la classifica recita Juventus prima a punteggio pieno seguita da Napoli al secondo posto […]