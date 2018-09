Gazzetta dello Sport | prima pagina 26 settembre

Gazzetta dello Sport : prima pagina 14 settembre : Gazzetta dello Sport Scarica l'immagine Corriere dello Sport : "Max-Factor" Sul Corriere dello Sport troviamo un'analisi del lavoro fatto da Massimiliano Allegri in questi anni alla Juventus, ...

Dall’11 al 14 Ottobre a Trento si terrà il primo Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta : La Gazzetta dello Sport ha questa mattina presentato il palinsesto dell’edizione 2018 (la prima di sempre) del Festival dello Sport di Trento : la Rosa è sponsor ufficiale dell’evento insieme alla Regione Trentino che ha organizzato il tutto. Il tema principale dell’edizione è quello dei grandi record Sport ivi: simbolica la decisione di tenere la conferenza di presentazione dell’evento in occasione del 39° anniversario del record mondiale ...

Festival dello Sport di Trento - la presentazione in diretta streaming su Gazzetta.it : Alcuni sono già noti: da Paolo Maldini, ex capitano e ora dirigente del Milan, a Sofia Goggia campionessa olimpica di discesa, alle ragazze che hanno reso celebre il fioretto italiano nel mondo: ...