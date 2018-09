Gattuso Higuain fastidio flessore

Milan in ansia per Higuain. Gattuso : 'Abbiamo tanti difetti da correggere' : Per la trasferta di Empoli c'è preoccupazione per Higuain. A lanciare l'allarme è stato Rino Gattuso: 'Ha un fastidio ai flessori, domani lo valutiamo', le sue parole. Nella rifinitura è stato provato ...

Milan in ansia per Higuain. Gattuso : 'Ha un fastidio ai flessori' : Per la trasferta di Empoli c'è preoccupazione per Higuain. A lanciare l'allarme è stato Rino Gattuso: 'Ha un fastidio ai flessori, domani lo valutiamo', le sue parole. Nella rifinitura è stato provato ...

Milan – Cafu dice la sua sulla rosa di Gattuso : “Higuain da solo non basta per puntare in alto” : Cafu invoglia il Milan a fare meglio, l’ex calciatore rossonero commenta la squadra di Gattuso dopo cinque giornate di campionato Dopo le prime cinque giornate di campionato, il Milan ha cinque punti ed alterna a prestazioni buone, match in cui il gioco stenta ad ingranare. A parlare della squadra rossonera, dalla scorsa stagione sotto la guida di Gennaro Gattuso, l’ex calciatore Milanista Cafu. “Il Milan deve crescere, ...

Milan - ‘golazo’ da favola di Higuain : il Pipita è l’arma in più di Gattuso [VIDEO] : Il Pipita Higuain ha messo a segno il gol dell’1-0 per il Milan nella gara contro l’Atalanta di Gasperini Gol favoloso del Pipita Higuain, il Milan ha sbloccato la gara contro l’Atalanta dopo soli due minuti di gioco con una rete bellissima. Il cross dalla destra di Suso è stato sfruttato al massimo dal calciatore argentino il quale ha girato di destro freddando Gollini. Al volo, col pallone che arrivava da dietro, un gol ...

