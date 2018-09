Games With Gold | annunciati ufficialmente i giochi di ottobre 2018

Xbox : Overcooked e Hitman : Blood Money tra i Games With Gold di ottobre : Oltre a rivelare i nuovi titoli in arrivo su Xbox Games Pass il mese prossimo, l'ultimo episodio di Inside Xbox ha svelato anche la serie di Games with Gold di ottobre.Come riporta Dualshockers, dal 1° ottobre al 31, Overcooked sarà disponibile per il download. Il secondo gioco Xbox One del mese sarà Victor Vran e sarà disponibile per il download a partire dal 16 ottobre e fino al 15 novembre. Per quanto riguarda i titoli Xbox 360 del mese, ...

La chiusura di Telltale Games non ferma Team Super Game : la traduzione del secondo episodio di Batman The Enemy Within ha una data di uscita : Mentre le voci e le testimonianze riguardanti la chiusura di Telltale Games continuano a rincorrersi non possiamo non parlare di un progetto tutto italiano che continua a pieno regime e che sicuramente rappresenta un punto di riferimento per i giocatori che vogliono vivere i titoli della software house californiana con una traduzione in italiano quanto meno per quanto riguarda i sottotitoli.Team Super Games, che ormai da anni si dedica con ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di settembre 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di settembre 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Prison Architect: Xbox One Edition Costruisci e gestisci una prigione di massima sicurezza con l’arrivo di questo acclamato gioco di detenzione su Xbox One! Progetta il loro destino Costruirai e gestirai una prigione per ...

Microsoft annuncia i Games With Gold di settembre : Microsoft ha svelato nel pomeriggio di oggi quali saranno i videogiochi gratuiti di settembre nell'ambito dell'iniziativa Games with Gold, che permetterà a tutti gli abbonati di giocare il prossimo mese a due titoli per Xbox One e due per Xbox 360 (e Xbox One, tramite retrocompatibilità immediata).A differenza di quella di agosto, la line up di settembre potrebbe non riuscire ad accendere l'entusiasmo di davvero tutti gli abbonati Gold: per Xbox ...

Microsoft annuncia i Games With Gold di agosto : Il catalogo dei Games with Gold degli ultimi mesi non ci aveva lasciato particolarmente emozionati, nonostante una buona offerta di titoli indie dall'indubbio interesse. Da agosto sembra però che la musica è destinata a cambiare, sfogliando la lista dei videogiochi gratuiti che Microsoft offrirà questo mese a tutti gli abbonati al servizio Xbox Live Gold. Gli indie vengono infatti sostituiti ad agosto con alcuni importanti tripla A degli ultimi ...

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di agosto 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di agosto 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Forza Horizon 2 Per ordinare questo gioco, scegli una delle edizioni dall’Xbox Store. Un mondo di libertà e meraviglie ti attende in Forza Horizon 2! Esplora scenari sconfinati in cui il giorno, la notte e spettacolari effetti climatici ...