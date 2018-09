Fortnite | ecco la terza e ultima immagine teaser della Stagione 6

Fortnite è il miglior battle royale sul mercato? Ecco i motivi : Non è un segreto, anzi: è sotto gli occhi di tutti. Fortnite ha raggiunto un tasso di successo a dir poco enorme, ampliando i propri confini in termini di console supportate e soprattutto influenzando altri videogiochi: è il caso della modalità Blackout su Call of Duty Black Ops 4, o la modalità Firestorm per battlefield 5. L'influenza raggiunta è un qualcosa di storico per il mondo dei videogiochi, d'altronde Fortnite è attualmente il gioco più ...

I server di Fortnite offline per la patch 5.41 : ecco quando torneranno live : Tempo di una nuova manutenzione per Fortnite e di conseguenza server offline per le prossime ore al fine di accogliere il nuovo aggiornamento, ovvero la patch 5.41.La manutenzione è iniziata in queste ultime ore ed è già in atto come rivelato da Epic Games sul profilo Twitter ufficiale del gioco. Sappiamo che l'update introdurrà la Fortezza Portatile ma non abbiamo informazioni precise su altre novità e sui cambiamenti vari che verranno ...

Fortnite : rinviate le sfide della Settimana 9 - ecco quando saranno disponibili : Se questa mattina vi foste alzati di buonora per tuffarvi in una nuova Settimana di Fortnite con le sfide della Settimana 9 della Stagione 5, vi sarete probabilmente accorti che non c'è alcuna traccia delle sfide, dato che sono state ufficialmente rinviate alla mattina di domani, 7 settembre 2018.Come riporta Forbes, questo ritardo avrebbe una correlazione con l'evento a tempo High Stakes e la patch 5.40, entrambe a loro volta rinviate da ...

Ecco i contenuti della patch 5.40 di Fortnite : da Alza la posta al Rampino e molto altro : Sono davvero tanti i dettagli e le novità della nuovissima patch 5.40 di Fortnite. Tutte le informazioni sono presenti sul sito ufficiale del gioco ma qui di seguito vi proponiamo le novità più corpose e interessanti:Alza la posta (Battaglia reale)Benvenuto all'evento Alza la posta! Raduna l'equipaggio per la nuova MAT La Fuga e completa la sfida per ottenere ricompense gratuiteRead more…

Fortnite : ecco dove si dirigerà il misterioso cubo gigante : Se giocate a Fotnite molto probabilmente sarete incappati anche voi nel misterioso cubo gigante che da qualche settimana a questa parte sta girovagando per la mappa di gioco.Ebbene, come riporta Fortniteintel, alcuni appassionati videogiocatori potrebbero aver scovato le future locazioni in cui si stabilirà il cubo.Il trucco consiste nel ricorrere alla versione mobile del gioco ed impostare i dettagli grafici al minimo. Così facendo la visuale ...

Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre? No - è stato rimandato - ecco quando : Ci avevamo visto lungo: nessun Aggiornamento Fortnite oggi 5 settembre. Ieri tutti gli account social di Epic Games latitavano di novità e informazioni in particolare sull'Aggiornamento 5.40 e l'evento speciale High Stakes, quindi avevamo pensato che no, né ieri né oggi sarebbe arrivata questa novità. In compenso Epic ha finalmente aggiornato il suo account Twitter con un annuncio ufficiale: l'evento High Stakes e l'Aggiornamento 5.40 ...

Fortnite : ecco tutte le novità dell'aggiornamento contenuto 5.30 : Questa mattina Fortnite si è finalmente aggiornato grazie a un nuovo, atteso update che ha introdotto tantissime novità all'interno del Battle Royale sviluppato da Epic.L'aggiornamento contenuto 5.30 implementa infatti tanti nuovi contenuti sia per la modalità Salva il Mondo, che accoglie un nuovo eroe, sia per quella Battaglia Reale, nella quale esordiscono un nuova granata e una modalità di gioco a tempo limitato. Per quanto riguarda il PvE di ...

Nuova skin Raven Fortnite : da oggi 27 agosto Devastazione e Becco di Ferro nel negozio per poche ore : Si chiama Ravage ed è la skin femminile di Raven, vista qualche mese fa in Fortnite. Questa Nuova skin in italiano nello shop viene chiamata Devastazione ed è disponibile da oggi 27 agosto solo per poche ore. Questi nuovi elementi sono stati introdotti con la patch 5.30, insieme a un'altra dozzina di skin mai uscite prima. La skin Raven Deavastazione è ancora disponibile per poco nello shop al prezzo di 2000 V-Buck. Insieme alla skin arriverà ...

Fortnite : ecco tutti i dettagli della patch 5.30 : Come vi avevamo detto poco fa, oggi, 23 agosto, Fortnite riceve la nuova patch 5.30 che apporta interessanti novità e numerose modifiche.Innanzitutto, come segnala VG247, è stata introdotta la Fenditura Portatile, un oggetto speciale che permetterà il teletrasporto sopra la zona in cui si trova il giocatore per poi planare per fuggire o attaccare un nemico dall'alto.Inoltre, diventa disponibile la modalità a tempo limitato Punteggio Reale. In ...

Da Oggi Tutti Possono Giocare A Fortnite Su Android : Ecco Come : Fortnite arriva su tanti dispositivi Android: Ecco Come installarlo. Fortnite Android: Come ottenere l’invito alla beta e Giocare subito sugli smartphone compatibili Fortnite Android: beta disponibile per Tutti. Ecco Come Giocare Torniamo nuovamente a parlare di Fortnite per Android, il nuovissimo gioco che era tra i più attesi dell’anno e che da ieri è finalmente disponibile su Android. […]

Fortnite Android : Ecco Gli Smartphone Compatibili : Fortnite sta per arrivare su Smartphone Android: Ecco l’elenco completo degli Smartphone e dei telefoni ufficialmente Compatibili con Fortnite per Android Posso installare Fortnite sul mio telefono Android? Fortnite per Android: Ecco la lista dei dispositivi Compatibili Ancora non abbiamo una data di rilascio ufficiale per il gioco Fortnite per Android, ma a quanto pare il titolo sta […]

Ecco il primo trailer di Fortnut - la parodia porno di Fortnite : ection>Il videogioco è diventato fenomeno di massa, e negli anni sono stati tantissimi i videogiochi che hanno ricevuto parodie porno di dubbio gusto. Nonostante questo, rimaniamo tuttora sbalorditi quando questo succede e la comparsa online del trailer di Fortnut, film per adulti a tema Fortnite, ci ha lasciato decisamente turbati.Come accade quasi sempre in queste occasioni, dando una rapida occhiata al trailer (riportato da ...