Foa vuole il regalo di compleanno

huffingtonpost

: #Foa scambia Parlamento per Tribunale.Schernisce le istituzioni.Del resto è quello che ha fatto fino ad oggi,con co… - LauraGaravini : #Foa scambia Parlamento per Tribunale.Schernisce le istituzioni.Del resto è quello che ha fatto fino ad oggi,con co… - oleandro3 : Rai, ricorso contro Foa. Anzaldi: 'C'è una parte del Pd che non vuole andare fino in fondo' - giorgioguidi2 : RT @Ingestibile79: Nantro po' ci vuole più tempo per nominare #Foa che per formare un governo. Giusto per chi dice che le tv non sono impor… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) "Nel gruppo del Corriere del Ticino c'erano testate di diverso orientamento politico. Il mio ruolo non era di incidere sui contenuti delle testate ma di far sì che potessero svolgere nel modo migliore e con le risorse adeguate, senza alcuna intromissione". Lo ha detto in audizione in Commissione di Vigilanza Marcello Foa, nominato dal Cda della Rai per la carica di presidente."Domenica è il mio, chissà che non riceva un bel, me lo auguro di cuore", ha detto sorridendo Marcello Foa in apertura dell'audizione in Commissione di Vigilanza Rai. "In questi due mesi difficili anche dal punto di vista personale - ha aggiunto -ho mantenuto il silenzio in segno di rispetto per le istituzioni e tutte le persone coinvolte".Prima dell'audizione, piccola gaffe per Foa. "Alle ore 13 inizierà la mia deposizione davanti alla Commissione di Vigilanza RAI. Chi ...