Foa verso presidenza Rai | sì di Forza Italia

Foa verso la presidenza : 'Faremo crescere la Rai'. Forza Italia pronta a votarlo - il Pd no : Nelle decisioni su Foa hanno contribuito eventuali rassicurazioni sui tetti pubblicitari? 'Questa è una visione offensiva della politica - sottolinea -. Non siamo burattini. Ci siamo formati un'idea ...

La Rai si avvia verso la presidenza di Foa - salvo sorprese in commissione di Vigilanza : Ci vorrebbe qualche settimana in più, invece, per le nomine a Raisport e Gr: per lo sport il nome più accreditato resta quello di Jacopo Volpi, mentre per la radio si parla di Paolo Corsini e ...

Rai - spiragli azzurri su Foa ma il Pd si mette di traverso : Sbloccare lo stallo sulla Rai con un nuovo voto del Cda su Marcello Foa presidente. Lo chiede con una risoluzione il governo e Forza Italia stavolta sembra disponibile, come Fdi, mentre Pd e Leu rimangono contrari ad una "forzatura", che sarebbe dimostrata dai loro pareri legali.Ieri il presidente della commissione di Vigilanza Rai, l'azzurro Alberto Barachini, ha rinviato al 19 settembre il voto sul documento presentato da Paolo Tiramani (Lega) ...

Rai : Marcello Foa verso TGR o Giornale Radio - Fabrizio Del Noce sempre più vicino alla presidenza : Giorni cruciali quelli della prossima settimana sul fronte Rai e più precisamente per arrivare ad una soluzione rispetto al nodo presidenza. Dopo la bocciatura da parte della Commissione di vigilanza prima della pausa estiva di Marcello Foa a Presidente dell'ente Radiotelevisivo pubblico, nelle prossime ore si arriverà all'indicazione di un nuovo candidato da sottoporre all'organo politico presideuto da Alberto Barachini.Raggiunto un accordo ...

Foa presidente per 24 ore. Forza Italia non tratta. Vigilanza Rai verso il no : La resa dei conti è prevista per questa mattina, alle 8.30 la commissione parlamentare di Vigilanza Rai si riunisce per votare presidente e amministratore delegato indicati ieri dal consiglio di amministrazione e solo in quel momento si vedrà se hanno sortito qualche effetto i contatti che Matteo Salvini avrebbe avuto con Silvio Berlusconi ieri ser...

Foa - Forza Italia verso il no : "Cercheremo una figura terza" : È il momento della buona politica, non servono inutili prove muscolari', ha aggiunto. Sulla stessa linea Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ai ...