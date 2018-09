Foa dice alla Vigilanza Rai che non ha mai voluto offendere Mattarella

Avanti così finché Fi dice sì a FoaRai - Affari svela il piano leghista : La presidenza della Rai assomiglia sempre a una partita a scacchi tutta interna a quello che resta del Centrodestra. Il consiglio di amministrazione ha rimandato il tutto a dopo la pausa estiva, in settembre, in attesa di sviluppi politici Segui su Affaritaliani.it

Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” : Il giornalista Marcello Foa ha detto che continuerà a coordinare le attività del Consiglio d’amministrazione della RAI in quanto “consigliere anziano” e in “in attesa di indicazioni dell’azionista”, cioè il ministero dell’Economia. Questa settimana, Foa era stato eletto presidente della The post Marcello Foa dice che continuerà a coordinare il Cda della RAI come “consigliere anziano” appeared ...

Su Foa il centrodestra si spacca - Berlusconi dice no a Salvini : Roma, 1 ago., askanews, - Tutte le contraddizioni del centrodestra, mezzo al governo e mezzo all'opposizione, esplodono sulle nomine Rai. Matteo Salvini tiene il punto sull'indicazione di Marcello Foa ...

Su Foa centrodestra si spacca - Berlusconi dice no a Salvini : Roma, 1 ago., askanews, - Tutte le contraddizioni del centrodestra, mezzo al governo e mezzo all'opposizione, esplodono sulle nomine Rai. Matteo Salvini tiene il punto sull'indicazione di Marcello Foa ...

Rai - Marcello Foa si è trasformato in un Fantozzi in sedicesimo – L’Istantanea : Il servizio pubblico è un servizio privato. I partiti hanno sempre utilizzato la televisione di Stato come macchina di propaganda, alloggio per i connessi, piattaforma espositiva delle amicizie influenti. L’informazione fa rima con manipolazione e tutto il mondo è paese. Il potere ha bisogno di indirizzare la comunicazione, orientare l’opinione pubblica, governare, assopire, o anche esaltare. È storia di questi decenni di come la sinistra abbia ...

Berlusconi dice no a Foa in Rai : “L’azienda pubblica è di tutti” : La commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica. A palazzo San Macuto hanno votato 23 componenti della commissione: i voti favorevoli sono stati 22 e una scheda bianca.Continua a leggere

Il Cda della Rai dice sì a Foa : il Pd vota contro - il consigliere dei dipendenti si astiene : Il Consiglio d'amministrazione della Rai riunito a Viale Mazzini ha nominato Marcello Foa presidente. Ha votato contro la consigliera espressione del Pd Rita Borioni. Nella votazione c'è stato anche un astenuto. Ora la palla passa alla commissione di Vigilanza, dove saranno decisivi i voti Forza Italia: è necessaria la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il partito di Silvio Berlusconi però voterà contro ...