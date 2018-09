Flavio Briatore parla dell' accusa di corruzione Mai incontrato Pardini | non so chi

Caso Force Blue - Flavio Briatore indagato per corruzione - : Con la stessa accusa sono finiti agli arresti domiciliari l'ex commercialista dell'imprenditore e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova. Lo scorso febbraio era arrivata la ...

Force Blue - il superyacht di Flavio Briatore : Il Force Blue è stato costruito nel 2002 dalla Royal Denship, il primo nome Big Roi, è uno yacht di lusso stile 'trawler-expedition' . E' il 78esimo tra i più grandi superyacht al mondo con i suoi 63,...

Flavio Briatore insieme ad una nuova ragazza : Vittoria Di Flavi : Taylor Mega, è già tutto finito con Flavio Briatore Ad incidere sulla rottura lampo, denuncia la Mega, l'ex di Briatore. Elisabetta Gregoraci. Una lunga, lunghissima estate per Flavio Briatore. Dimenticata a tempo di record Taylor Mega, il 68enne ex di Elisabetta Gregoraci è stato infatti pizzicato tra le braccia di una nuova ragazza.prosegui la letturaFlavio Briatore insieme ad una ...

Taylor Mega : 'Con Flavio Briatore è finita ma spero che torni. Perché abbiamo tenuto la storia segreta' : 'spero torni da me'. Taylor Mega svela tutta la verità su Flavio Briatore e la loro 'storia fantasma' durata appena qualche mese. Il tempo di un'estate, ma forse non è ancora finita. 'Io e Flavio ...

