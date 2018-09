Flat Tax regime forfetario 2019 | a chi conviene l’opzione?

leggioggi

(Di mercoledì 26 settembre 2018) La strada tracciata in tema fiscale nella prossima Legge di bilancio sembra ormai essere quella di unatax riservata ai professionisti e partite Iva con. Troppo costosa infatti la tassa piatta generale e per tutti, tanto da essere rinviata al 2020, quando il Governo pensa i tempi saranno maturi per ampliare la platea. Uno dei temi più dibattuti riguarda latax che, però, alla luce dell’intervento che sembra profilarsi, non può considerarsi tale. Il legislatore è intenzionato ad estendere l’applicazione delintrodotto dalla legge n. 190/2014. Il potenziamento dovrebbe essere effettuato con un ampliamento del limite dei ricavi e dei compensi per poter accedere. Consulta lo specialetax Ilsarà l’anno dellatax per professionisti con partite Iva basata su tre aliquote: 5 per cento per le start up under 35 e over 55 (per i primi ...