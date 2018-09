Finalmente ci siamo | il supporto a mouse e tastiera sta per arrivare su Xbox

Venezia 75 : tra Netflix e realtà virtuale. Finalmente siamo tornati a chiederci cos’è il cinema : Archiviati i verdetti della giuria della Mostra di Venezia, restano alcuni segnali che l’edizione 2018 ha mandato forti e chiari. E accanto ai segnali restano anche alcune impressioni. Il primo e più evidente segnale è la vittoria di Netflix, sigillata addirittura dal Leone d’oro a Roma di Cuarón, in una battaglia simbolica che ha come retroterra la concezione stessa del cinema. Che cos’è il cinema? Si sono chieste intere generazioni di ...

Ponte Morandi - Finalmente parla Benetton : 'Siamo stati in silenzio per rispetto' : Rompe il silenzio Gilberto Benetton , e lo fa con il Corriere della Sera nella prima intervista dal giorno del disastro del Ponte Morandi del 14 agosto scorso, in cui sono morte 43 persone. 'Il ...

