FIFA Top 11 | Messi | Ronaldo ma non solo Chi sono i più presenti di sempre?

FIFA - algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori/ Calciomercato - ecco l'idea per dire stop a spese folli : FIFA, algoritmo per stabilire i prezzi dei giocatori. Calciomercato, ecco l'idea per dire stop a spese folli: prevista una tassa di risarcimento per club(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 19:21:00 GMT)

Ranking FIFA - la francia e il Belgio prime a pari merito. L'Italia rientra in top 20 : ... infatti, i 'Diavoli Rossi' allenati da Roberto Martinez hanno guadagnato una posizione in graduatoria, raggiungendo in vetta i campioni del mondo di Didier Deschamps. 1729 punti per entrambe le ...

FIFA 19 - nuovo trailer e la lista dei calciatori top di Serie A - : Una sfilata di campioni nel nuovo trailer di Fifa 19 , intitolato ' Champions Rise ': un mix di live action e gameplay condito da effetti speciali degni di un film da grande schermo. Nel video si ...

WEB APP FIFA 19/ Download oggi disponibile via desktop : nuovi pacchetti e crediti giornalieri : Web app FIFA 19. Download disponibile da oggi: applicazione fondamentale per gestire l’Ultimate Team. Basterà andare sul sito di EA Sports e cercare l'apposita sezione(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:45:00 GMT)

Top 10 migliori giocatori di FIFA 19 : lista attaccanti - centrocampisti - difensori e portieri : FIFA 19 come ogni anno ha una lista dei migliori giocatori. Oggi Electronic Arts ha diramato la top 10 dei giocatori più forti tra attaccanti, ale, difensori, centrocampisti e portieri. A guidare la classifica degli attaccanti ci sono ovviamente Cristiano Ronaldo, con un rating di 94, Paulo Dybala con 89 e Lorenzo Insigne con 88. Il blocco dei difensori è capitanato da Giorgio Chiellini con 89, mentre Samir Handanovic guida i colleghi tra i ...

FIFA - stop ai prestiti / Regole per limitare le cessioni a titolo gratuito : 8 a sessione di calciomercato? : La Fifa sta lavorando per cercare di limitare il più possibile le cessioni a titolo definitivo, dicendo stop anche ai prestiti dopo aver annullato negli ultimi anni le comproprietà.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Prince of FIFA : top 60 ratings overall. Occasione Dybala - Ronaldo primo - ma... : Giancarlo 'Gianky09' Casati , Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo ...

FIFA 2019 - la top 100 : comanda sempre CR7 - Chiellini primo azzurro : TORINO - È più forte Leo Messi o Cristiano Ronaldo ? È la domanda a cui nessuno riesce a rispondere ormai da anni e se a spiegare le differenze tra i due fenomeni ci ha provato Carlitos Tevez , che ha ...

FIFA 19 : svelate le valutazioni dei 10 top player di Ultimate Team : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, EA SPORTS ha svelato solo qualche minuto fa i rating dei dieci migliori giocatori in FIFA 19, a poco più di due settimane dall'uscita ufficiale del gioco, prevista per il 28 settembre.Le attesissime valutazioni dei fuoriclasse più quotati nel nuovo capitolo del simulatore calcistico più giocato al mondo saranno fondamentali per vivere tutta l'autenticità dell'esperienza di gioco nella nuova edizione. In ...

FIFA 19 : ecco la TOP 100 degli overall ufficiali! Le prime 10 posizioni! : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: ecco la TOP 100 degli overall ufficiali! Le prime 10 ...

FIFA 19 : ecco la TOP 100 degli overall ufficiali : scopri le posizioni da 20 a 11 : Manca davvero poco all’uscita di Fifa 19 ed è arrivato il momento di scoprire i ratings ufficiali con le valutazioni overall dei migliori calciatori presenti nel gioco: a partire da giovedì 6 settembre verranno svelate, giorno dopo giorno, le statistiche dei calciatori che occupano le prime 100 posizioni. ecco il simpatico video pubblicato da EA Sports […] L'articolo Fifa 19: ecco la TOP 100 degli overall ufficiali: scopri le ...

Poca Italia nel top 11 della FIFA : solo Buffon e Chiellini tra i 55 candidati : Due soli Italiani in lizza e la Juve come l'unica squadra Italiana rappresentata tra i 55 giocatori in corsa per il 'top 11' della Fifa. Il premio, che va di pari passo col Fifa Best Award ed è ...

2 italiani nei 55 per la Top 11 FIFA : Tra le nazionali, la più quotata è la Francia campione del mondo, con 7 dei giocatori presenti a Russia 2018 più Benzema.

2 italiani nei 55 per la Top 11 FIFA : Tra le nazionali, la più quotata è la Francia campione del mondo, con 7 dei giocatori presenti a Russia 2018 più Benzema.