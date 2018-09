Fidanzato nuovo | come non isolarsi dalle amiche

Stefano Sala e l’ex : “Dayane Mello? Ecco cosa penso del suo nuovo Fidanzato” : Stefano Sala parla di Dasha e della nuova vita privata dell’ex fidanzata Dayane Mello Stefano Sala è tornato a parlare dell’ex fidanzata Dayane Mello. Prima di entrare al Grande Fratello Vip, il modello ha rilasciato un’intervista al settimanale nuovo Tv. Al quale ha svelato di avere un ottimo rapporto con la modella brasiliana, dalla quale […] L'articolo Stefano Sala e l’ex: “Dayane Mello? Ecco cosa penso del ...

Tina Cipollari e il nuovo fidanzato Vincenzo: amore a gonfie vele Tina Cipollari ha parlato per la prima volta di Vincenzo, il suo nuovo fidanzato. L'opinionista di Uomini e Donne lo ha fatto con il settimanale Sono, con il quale collabora da tempo con una rubrica sull'amore. La Vamp lanciata da Maria De Filippi si

Annalisa Scarrone parla di un nuovo amore dopo Davide La rossa cantante Annalisa Scarrone, concorrente di Amici di Maria De Filippi, si racconta in una recente intervista sul settimanale Grazia. Afferma che dopo la fine della storia d'amore con Davide, produttore musicale e suo diretto collega, sta nuovamente iniziando a guardarsi intorno. Chi sarà, dunque,

Sara Affi Fella e il nuovo fidanzato Vittorio Parigini: ultime news sulla coppia nuovo amore, nuova vita per Sara Affi Fella. L'ex tronista di Uomini e Donne è felicemente fidanzata con il calciatore Vittorio Parigini ma è stata costretta a rivedere alcuni aspetti della sua quotidianità. Il centrocampista e attaccante del Torino vive in Piemonte mentre

Giulia De Lellis, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha svelato i motivi per cui è restata a vivere a Verona nonostante abbia detto addio ad Andrea Damante: La mia base ora è Verona. Nonostante mi sia lasciata con Andrea, e ormai non è più un segreto, ho deciso di rimanere lì. Aver convissuto con lui in questa città mi ha dato modo di innamorarmi di Verona. Dopo due anni e mezzo ormai le mie abitudini sono qui, dal semplice bar al

Sembra che intorno a Belen stia succedendo qualcosa di molto grosso, ma di ufficiale c'è ben poco. A poche ore dalla diffusione della notizia della rottura tra la showgirl argentina e Andrea Iannone, ecco spuntare "il terzo incomodo". Secondo alcuni rumors, Belen e Fabrizio Corona sarebbero sempre più vicini e ora che sono tornati tutti e due single la fiamma potrebbe riaccendersi presto. Ma a chiarire tutto ci avrebbe pensato

Cambia tutto in casa Ferragni. Non c"entra nulla il neo marito Fedez, piuttosto l"ex fidanzato (ed ora ex socio in affari) Riccardo Pozzoli. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore Radiocor, infatti, l"imprenditore sarebbe uscito sia dal Cda della Tbs Crew, l'azienda che gestisce il blog "The Blonde Salad", che dalla compagine societaria.Al posto di Pozzoli sarebbe entrato Pasquale Morgese, imprenditore pugliese con cui la fashion blogger ha già

Karina Cascella è nota per non avere peli sulla lingua. In questi giorni sta tenendo banco la storia nata da poco tra Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, con Vittorio Parigini, calciatore del Torino e della nazionale Under 21. La ragazza aveva lasciato poco tempo fa Luigi Mastroianni, conosciuto e scelto proprio all'interno del programma di Maria De Filippi, per poi lasciarsi.Negli ultimi giorni Sara era ospite del dating show

Karina Cascella dice la sua riguardo la nuova relazione di Sara Affi Fella ex tronista di Uomini e Donne La conosciamo tutti, Karina Cascella opinionista divenuta famosa grazie al programma di Maria De Filippi ne ha per tutti. Schietta e onesta, anche questa volta mette la faccia e dice la sua su Sara Affi Fella,

Uomini e Donne: Sara Affi Fella e il suo nuovo amore per Parigini crea scalpore sul web La notizia del nuovo amore tra Sara Affi Fella e il calciatore del Toro Vittorio Parigini ha creato un pò di caos sul web. Una notizia alquanto inaspettata che ha colto di sorpresa l'intero mondo social e non

Sophie Kasaei ha confermato di aver trovato un nuovo fidanzato: No, non è Alex l'australiano

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini: come ha reagito Nicola Panico di Temptation Island Sara Affi Fella ha ufficializzato la sua relazione con Vittorio Parigini, calciatore del Torino e della Nazionale Italiana Under 21. Un annuncio che ha sconvolto i fan di Uomini e Donne visto che sono passati solo pochi mesi dalla scelta di

Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella insieme a Vittorio Parigini a Roma Tante le voci sul nuovo amore di Sara Affi Fella che durante gli scorsi giorni hanno invaso il web. Alcuni dettagli, like e frasi avevano lasciato intuire che per l'ex tronista di Uomini e Donne ci fosse un nuovo amore all'orizzonte. E,