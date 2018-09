Fermo il decreto Genova L’ira di Conte e Di Maio | “Colpa della Ragioneria”  

Ponte Morandi - il decreto è Fermo alla Ragioneria : «Mancano oneri e coperture» : «Il decreto Genova deve avere la copertura finanziaria e al tavolo a Roma il Mef non c'era, quindi attendiamo fiduciosi che ci sia il decreto con la copertura necessaria». Lo dice...

Decreto Genova Fermo alla Ragioneria : si cercano le coperture : Il testo del Decreto non è stato ancora bollinato per mancanza di coperture e della relazione tecnica. Intanto la Commissione ispettiva costituita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti subito dopo il crollo del ponte Morandi ha certificato che Aspi, nel corso degli anni, ha eseguito controlli «inadeguati». I legali delle famiglie: demolizione non prima di dicembre...