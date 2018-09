F1 Gran Premio di Russia - Ferrari lancia la sfida sulle rive del Mar Nero

Premio Tenco 2018 : il programma della 42° edizione dedicata ai MiGrans : Presentazioni In Rassegna: Antonio Silva, Morgan Presentazioni Spettacoli Santa Brigida: Steven Forti Conduzione Incontri Di Mezzogiorno: Antonio Silva E Steven Forti. Conduzione Pomeriggi: Sergio ...

Gran Premio di Monza a rischio : mancano 12 milioni : Gran premio di Monza a perdere. Mancherebbero tra gli 11 e i 12 milioni. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'Automobile Club d'Italia avverte "Così com'è il contratto non è più sostenibile da un ...

Video/ MotoGp : highlights Gran Premio Aragona 2018 - classifica piloti : Video MotoGp: gli highlights del Gran Premio d'Aragona 2018, che si è corso il 23 settembre. Marc Marquez vince ancora, e allunga su Andrea Dovizioso: in classifica ha 72 punti di margine(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 03:12:00 GMT)

L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Aragona di MotoGP : Com'è finito il Gran Premio di MotoGP che si è corso oggi The post L’ordine d’arrivo del Gran Premio di Aragona di MotoGP appeared first on Il Post.

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona : È la sua sesta vittoria in stagione: dietro di lui sono arrivati Andrea Dovizioso e Andrea Iannone The post Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Aragona appeared first on Il Post.

MotoGP : dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio di Aragona : Si inizia alle 14, dopo un primo passaggio su Sky si potrà vedere in chiaro su TV8 The post MotoGP: dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio di Aragona appeared first on Il Post.

Dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio di MotoGP di Aragona : Si inizia alle 14, dopo un primo passaggio su Sky si potrà vedere in chiaro su TV8 The post Dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio di MotoGP di Aragona appeared first on Il Post.

MotoGP - Gran Premio di Aragon in diretta tv su Sky e in differita su Tv8 : Questo fine settimana va in scena il Motomondiale che approda sul circuito di Aragon ad Alcaniz. Dopo le tradizionali prove libere di tutte e tre le categorie, ecco che tra oggi e domani vanno in scena le qualifiche e l'attesissima gara di MotoGP. Al comando della classifica piloti c'è ancora Marc Marquez seguito da Andrea Dovizioso. Valentino Rossi si posiziona al terzo posto a 90 punti di distacco dal pilota della Honda. Sia le qualifiche che ...

Moceri e Bonetti vincono il Gran Premio Nuvolari : Si è conclusa con la vittoria dell’equipaggio #81 di Giovanni Moceri e Daniele Bonetti – Loro Piana Classic Team la 28° edizione del Gran Premio Nuvolari, partita venerdì mattina da Mantova, al volante di una Fiat 508 C del 1939. La coppia è stata sempre in testa e ha dimostrato Grande abilità e lucidità in […] L'articolo Moceri e Bonetti vincono il Gran Premio Nuvolari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Trionfo del Tricolore a 28ma edizione Gran Premio Nuvolari : ... del 1996; al secondo posto l'equipaggio402 di Costa - Zaninelli con una GT4700 del 2009; al terzo la coppia diNoletta - Giorgi con un Levante Gran Sport SQ4 del 2018 in gara col numero 408. La 28ma ...

Lewis - ipoteca mondiale. E la Ferrari si perde nel Gran Premio di notte : L'unica speranza della Rossa, adesso, per raddrizzare un campionato sempre più storto, è il misticismo. Cioè che cambi parere e pupillo il dio dei motori fin troppo evocato e ringraziato da Lewis Hamilton in questa stagione. Altrimenti, che il popolo rosso vestito si metta il cuore in pace: il mondiale è andato. Perché la sconfitta finale s'avvicina quando la matematica inizia a prendere per il braccio la passione e si snocciolano numeri e ...

Video/ Formula 1 - Gran Premio Singapore 2018 - Marina Bay - : highlights - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, gli highlights del Gp Singapore 2018 a Marina Bay: Lewis Hamilton vince ancora e allunga su Sebastian Vettel nella classifica piloti.

Video/ Formula 1 - Gran Premio Singapore 2018 (Marina Bay) : highlights - classifica piloti e costruttori : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio di Singapore 2018, corso a Marina Bay. Vittoria di Lewis Hamilton, che allunga a 40 punti il vantaggio su Vettel nella classifica piloti(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 03:10:00 GMT)

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 : In una gara poco emozionante il pilota inglese della Mercedes si è avvicinato ancora al suo quinto titolo mondiale, tenendo Vettel a due posizioni di distanza The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Singapore di Formula 1 appeared first on Il Post.