Evitare figuracce con la suoneria a causa di Android Pie sarà possibile in futuro | ora è

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Ci sono novità apprezzabili da prendere in considerazione a partire da oggi 26 settembre, in merito ai prossimi sviluppi dell'aggiornamentoPie. Probabilmente non toccheremo con mano la funzione con la prima release, ma finalmentedella. Come? Non tutti sanno che tra le novità ufficializzate attraverso il sistema operativo ce ne sono alcune ritenute piuttosto scomode, come quella di poter gestire il volume dellasolo all'interno delle impostazioni.Nel caso in cui sia disabilitata, la sola gestione del volume con la versione attuale diPie la fa scattare immediatamente. Immaginate di trovarvi in una riunione, o comunque in una situazione dove a regnare dovrebbe essere il silenzio. Ebbene, nell'impostare lacon volume basso avrete una sorta di anteprima che alle prime pressioni del tasto attirerà per ...