Evasione fiscale | Finanza sequestra 2 milioni di euro a imprenditore

Maxi-Evasione fiscale legata al suo yacht - Flavio Briatore è indagato per corruzione : Flavio Briatore è indagato per di corruzione. Il suo commercialista, Andrea Parolini, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, sono agli arresti domiciliari. L'accusa, anche per loro, è di corruzione.Secondo la procura, Parolini avrebbe corrotto il funzionario pubblico, per tentare di alleggerire la posizione di Briatore per la Maxi-evasione fiscale legata al suo yacht, il Force Blue, che ...

Pace fiscale - Boeri : “Condono anche sui contributi? Operazione suicida - vanifica sforzi Inps per contrastare Evasione” : Ampliare la Pace fiscale ai contributi non pagati, come ipotizzato dalla Lega, “è pericolosissimo, un’Operazione suicida“. E’ il giudizio del presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui la “Pace contributiva” rischia di “vanificare i risultati raggiunti finora e diffusi oggi che sono invece incoraggianti (nei primi sette mesi 2018 le entrate dell’istituto sono salite del 4% rispetto al 2017, ...

Lo Stato inefficiente ci costa molto di più dell'Evasione fiscale : ... tuttavia lo è molto meno se lo si compara con la dimensione dell'evasione fiscale che, stando alle cifre del ministero dell'Economia, ammonta a circa 110 miliardi di euro ogni anno. Per l'...

Lotta all'Evasione fiscale. Il Ministero dell'Economia premia il Comune di Marsala : Ammonta a quasi 58 mila euro la 'premialità' assegnata al Comune di Marsala dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale riconoscimento dell'impegno svolto nella Lotta all'evasione fiscale. 'Un lavoro delicato, meticoloso e che ci pone tra i Comuni italiani più virtuosi per questa ...

132 miliardi dai condoni - ma non bastano a sanare l'Evasione fiscale : Negli ultimi 45 anni, i vari condoni fiscali hanno consentito all'erario di incassare 131,8 miliardi di euro. Lo riferisce l'Ufficio studi della Cgia, l'Associazione artigiani e piccole imprese, che sottolinea anche che si tratta di pochi soldi finiti nelle casse dello Stato, se li si compara a quelli sottratti dagli evasori.Infatti, anche se la somma complessiva recuperata è oggettivamente alta, questa non riesce a sanare l'evasione fiscale, ...

Guaio Modric - condannato a 8 mesi di carcere per Evasione fiscale : pena convertita in denaro : Si è chiuso il procedimento penale nei confronti di Luka Modric , accusato di evasione fiscale dall'Agenzia delle Entrate spagnola. Il centrocampista del Real Madrid ha ammesso le proprie ...

Governo - Di Maio : “Pace fiscale? Se è un condono il M5s si opporrà. Norme dei governi precedenti permesso Evasione” : “La pace fiscale nella manovra? Il M5s non è disponibile a votare nessun condono”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, arrivando alla Fiera di Rho per “Micam”, la fiera del comparto calzaturiero. “Quindi, se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio – ha aggiunto – siamo d’accordo. Se invece parliamo di condoni, non siamo assolutamente d’accordo, ...

Negli ultimi 20 anni le tasse sono aumentate di quasi 200 miliardi. Boom Evasione fiscale : sottratti al fisco 114 miliardi : "Come emerge in molti manuali di scienza delle finanze " afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo con un carico impositivo smisurato anche l'evasione fiscale assume ...

