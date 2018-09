Eva Grimaldi e Imma Battaglia incontrano il wedding planner nozze in arrivo

Rimini Rimini - un anno dopo - Iris/ Info streaming del film con Eva Grimaldi (26 agosto 2018) : Rimini Rimini, un anno dopo, il film in onda su Iris oggi, domenica 26 agosto 2018. Nel cast: Renzo Montagnani, Maurizio Micheli, Eva Grimaldi e Tosca D'Aquino. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 20:42:00 GMT)

Eva Grimaldi/ Figlio e matrimonio con Imma Battaglia ma.... (Non disturbare) : Eva Grimaldi sarà ospite di Paola Perego nella nuova puntata di "Non disturbare", in onda in seconda serata su Rai 1. L'attrice parlerà anche della sua relazione con Gabriel Garko.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:48:00 GMT)

Eva Grimaldi : "Gabriel Garko? Era un ragazzino di campagna - l'ho cresciuto io. La carne fresca mi è sempre piaciuta!" : Eva Grimaldi è stata intervistata da Paola Perego durante la puntata di Non disturbare, andata in onda su Rai 1, venerdì 20 luglio 2018.L'attrice veronese ha affrontato tre argomenti in particolare: la sua storia d'amore con l'attivista Imma Battaglia, la sua relazione del passato più famosa e chiacchierata, quella con l'attore Gabriel Garko, e la difficile infanzia segnata dal problema della balbuzie.prosegui la letturaEva Grimaldi: ...

Eva Grimaldi/ Il desiderio di un figlio con Imma Battaglia : "Sarebbe bello" (Non disturbare) : Eva Grimaldi sarà ospite di Paola Perego nella nuova puntata di "Non disturbare", in onda in seconda serata su Rai 1. L'attrice parlerà anche della sua relazione con Gabriel Garko.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:10:00 GMT)

