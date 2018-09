Ergastolo per omicidio attivista gay

Uccise attivista gay per gelosia - la sentenza : Ergastolo per Ciro : È stato condannato all'ergastolo in un processo con rito abbreviato. Ciro Guarente resterà per il resto dei suoi giorni in carcere, per aver ucciso e fatto a pezzi Vincenzo...

Uccise attivista gay per gelosia - la sentenza : «Ergastolo per Ciro» : È stato condannato all'ergastolo in un processo con rito abbreviato. Ciro Guarente resterà per il resto dei suoi giorni in carcere, per aver ucciso e fatto a pezzi Vincenzo...

Mirco Alessi/ Delitto di via Fiume a Firenze : niente Ergastolo per l'assassino perchè.. (Un giorno in pretura) : Mirco Alessi, il Delitto di via Fiume a Firenze: la legge ha davvero agito correttamente? L'assenza di premeditazione ha evitato l'ergastolo all'uomo. (Un giorno in pretura) (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Russia - stupra e fa a pezzi bimbo : Ergastolo per pedofilo : Condannato dopo due mesi di processo all' ergastolo senza alcuna possibilità di condizionale, per la legge russa Georgievsky non rivedrà mai più il mondo esterno.

Ergastolo per il prof Perale : uccise l’amica incinta e il suo compagno e ne oltraggiò il cadavere : Ergastolo per il prof Perale: uccise l’amica incinta e il suo compagno e ne oltraggiò il cadavere Si era invaghito di lei, ma Anastasia aveva un fidanzato che stava per sposare. Per questo, Stefano Perale, insegnante di inglese, ha deciso di uccidere la giovane ex allieva e il suo futuro sposo, attirando entrambi in casa […] L'articolo Ergastolo per il prof Perale: uccise l’amica incinta e il suo compagno e ne oltraggiò il cadavere ...

Ergastolo per il prof Perale : uccise l’amica incinta e il suo compagno e ne oltraggiò il cadavere : Si era invaghito di lei, ma Anastasia aveva un fidanzato che stava per sposare. Per questo, Stefano Perale, insegnante di inglese, ha deciso di uccidere la giovane ex allieva e il suo futuro sposo, attirando entrambi in casa con un invito a cena. Dopo aver narcotizzato le vittime, il prof ha ammazzato Biagio Buonomo con una spranga e poi violentato e strangolato Anastasia. Era incinta di cinque mesi. Il tribunale: Ergastolo.Continua a leggere

Duplice omicidio Chirignago - Ergastolo a Stefano Perale/ Narcotizzò e uccise coppia fidanzati - lei era incinta : Duplice omicidio Chirignago: Stefano Perale condannato all'ergastolo. Narcotizzò ed uccise giovane coppia di fidanzati: lei, della quale si era invaghito, era incinta al quinto mese.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:40:00 GMT)