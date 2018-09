Empoli | Andreazzoli | tre punti col Milan

Empoli - Andreazzoli : “con il Milan puntiamo alla vittoria” : Arriva il Milan per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce da due sconfitte consecutive. Azzurri che arrivano da ottime prestazioni a livello di gioco, non gratificate da punti e la classifica è peggiorata notevolmente. “Il nostro dna è quello di fare risultato giocando bene, ma sappiamo che dobbiamo giocare per il risultato – spiega il tecnico – questa volta per i tre punti però, non guarderei in faccia a nessuno. ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Dobbiamo giocare per la classifica» : Empoli - "S tavolta per i tre punti non guarderei in faccia a nessuno. Ora servono quelli, anche se è una frase che mi mette in difficoltà, visto che noi dobbiamo costruire i nostri punti sul gioco. ...

Empoli - Corsi : 'Retroscena su Andreazzoli e Raggi' : Oggi contano più la politica, i numeri: per questo, se guidi l'Empoli, a volte hai l'impressione di rubare la merenda al compagno di scuola ricco. Per questo qualcuno dice che andrebbe fatto un ...

Sassuolo-Empoli - Andreazzoli : “Siamo stati ingenui” : Nel post gara, l’allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha sottolineato la mancanza di malizia ed esperienza che servirebbe alla sua squadra: “Dopo un primo tempo così ci si può aspettare di tutto. Avremmo potuto gestire meglio la gara. Dobbiamo crescere; Zajc è stato ingenuo nell’occasione della prima ammonizione, che poi abbiamo pagato alla lunga“. Il tecnico si rammarica anche per il gol dell’1-1, subito ...

Sassuolo-Empoli - le formazioni ufficiali : ecco le scelte di De Zerbi e Andreazzoli : Comincia la quinta giornata di serie A, si parte con l’anticipo tra Sassuolo ed Empoli: ecco le formazioni ufficiali Archiviata la tre giorni europea, scatta oggi la quinta giornata del campionato di serie A. Scendono in campo al Mapei Stadium il Sassuolo e l’Empoli, decise a portare a casa i tre punti. I neroverdi vanno a caccia della vittoria per riscattare il ko dell’Allianz Stadium, stesso obiettivo dei toscani reduci ...

Empoli - Andreazzoli : “con il Sassuolo vogliamo i punti” : “Tutte le gare che portano punti sono gare-salvezza”. Così Aurelio Andreazzoli alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia che vede il suo Empoli impegnato domani sera col Sassuolo. Una partita difficile, contro una diretta avversaria che però ha alle spalle tanta esperienza e un avvio di campionato ottimo: “Il Sassuolo più di noi ha la permanenza in categoria e questo può garantirgli un vantaggio. Proveremo a trarre il ...

Empoli : Andreazzoli - vogliamo i punti : ANSA, - Empoli, FIRENZE,, 20 SET - "Tutte le gare che portano punti sono gare-salvezza". Così Aurelio Andreazzoli alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia che vede il suo Empoli impegnato domani ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Per me saranno tutti scontri salvezza» : Empoli - " Dobbiamo migliorare i dettagli che incidono su ogni gara ". Così Aurelio Andreazzoli alla vigilia della partita contro il Sassuolo . Sugli avversari: " Loro hanno più di noi la permanenza ...

Serie A Empoli - Andreazzoli : «A tratti abbiamo fatto meglio - ma non basta» : TUTTO SUL CALCIOMERCATO La cronaca Classifica Serie A Serie A Empoli Andreazzoli Lazio Tutte le notizie di Empoli Per approfondire

Serie A Empoli - Andreazzoli : «Complimenti ai miei ragazzi» : GENOVA - "L'ambiente? Non credo che abbia influito sull'esito della gara, hanno influito i calciatori" . Il tecnico dell' Empoli , Aurelio Andreazzoli , commenta così la sconfitta contro il Genoa : "...

Serie A - Empoli primo in classifica : i segreti di Andreazzoli : Krunic e Caputo, un gol per tempo e clean sheet in saccoccia nel debutto in campionato contro il Cagliari. Non poteva iniziare meglio la nuova esperienza in Serie A per l'Empoli di Andreazzoli, ...

Salutate la capolista - l’Empoli guida il campionato di Serie A : continua la favola della squadra di Andreazzoli : Il campionato di Serie A è iniziato con il botto, la prima giornata ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Avvio super per l’Empoli che davanti al pubblico amico ha dominato lo scontro salvezza contro il Cagliari, netto 2-0 che non permette repliche grazie alle reti di Krunic e di bomber Caputo. Dopo la merita promozione la squadra di Andreazzoli si conferma anche in Serie A e adesso guida anche la classifica ...