Eleonora Daniele si sposa ecco chi è il marito

Eleonora Daniele | Matrimonio | Fidanzato Giulio Tassoni

(Di mercoledì 26 settembre 2018)dopo quindici di fidanzamento e quattro di convivenzaGiulio Tassoni. L’annuncio è stata fatto dalla stessa conduttrice al settimanale “Chi”, “Finalmente dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico. Se penso a un figlio? Non si sa mai, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti” Una grande gioia dopo un periodo non facile: “Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore. È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me”.