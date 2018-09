Ecco l’uccello più grande del mondo : il Vorombe titan : (foto: (c) Jaime Chirinos) 800 chili di peso e 3 metri di altezza. È un uccello ed è appena stato identificato come il più grande del mondo. Una sorta di bisonte avicolo, non volatile, il cui nome è Vorombe titan (che in greco e in malgascio, la lingua del Madagascar, dove viveva, significa uccello grande). Il riconoscimento della sua eccezionalità arriva dalla Zoology Society di Londra, che giunge a questa conclusione dopo decenni di dibattito ...