“Ecco come mi sballavo con quello” Grande Fratello Vip | ma sul serio? Tutti di sasso

MotoGp – Dovizioso analizza la prima giornata di prove ad Aragon : “Ecco come è andata” : Le parole di Dovizioso al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Aragon: sensazioni positive per il forlivese della Ducati giornata di prove soddisfacenti in casa Ducati: il team di Borgo Panigale ha chiuso la sessione mattutina di prove libere con un poker tutto rosso, con Dovizioso al comando, mentre nelle Fp2 del pomeriggio solo Marquez è riuscito a piazzarsi davanti alle Desmosedici di Lorenzo e Dovizioso. Alessandro ...

F1 – Retroscena Raikkonen - il manager del finlandese svela : “Ecco come è nata la trattativa con la Sauber” : Il manager del pilota finlandese ha rivelato i dettagli della trattativa tra Raikkonen e la Sauber Al termine della stagione finirà il lungo rapporto tra Kimi Raikkonen e la Ferrari, che ha scelto Charles Leclerc come nuovo compagno di Vettel per le prossime due stagioni. Photo4/LaPresse Il finlandese guiderà per lo stesso periodo la Sauber-Alfa Romeo, scuderia con cui ha iniziato la propria carriera nel circus. A svelare ulteriori ...

Mondiali ciclismo 2018 – Nibali come CR7 e quella richiesta a Scarponi - Cassani svela : “Ecco cosa avevo chiesto a Michele” : Davide Cassani tra ricordi e speranze: il ct azzurro racconta quella richiesta a Michele Scarponi prima della sua morte e spera in un buon segnale da Vincenzo Nibali Davide Cassani ha scelto gli 11 azzurri per i Mondiali 2018 di ciclismo che si terranno la prossima settimana ad Innsbruck. Il ct azzurro ha deciso di prendersi del tempo per poi scegliere i definitivi 8 che gareggeranno nella rassegna iridata. Tra preoccupazioni e fiducia, ...

Vuelta 2018 – Viviani soddisfatto ed euforico : “Ecco come ho vinto oggi” : Le parole di Elia Viviani dopo la strepitosa vittoria di oggi a Madrid, nell’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2018 La Vuelta di Spagna si è conclusa nel segno dell’Italia: se sul gradino più alto del podio ci è salito Yates, in maglia rossa, ad aggiudicarsi l’ultima tappa, oggi a Madrid, è stato uno strepitoso Elia Viviani. Il ciclista della Quick Step Floors ha sbaragliato la concorrenza, confermando il suo splendido ...

Chiusure festive di negozi e centri commerciali - Di Maio : “Ecco come funzionerà” : negozi e centri commerciali chiusi la domenica e i giorni festivi. Un’abitudine, quella dello shopping durante i giorni rossi, che si è ormai consolidata da anni. E che rischia di essere cancellata per legge, almeno in parte. La proposta di legge avanzata dalla deputata leghista Barbara Saltamartini continua a far discutere e a dividere gli italiani – e non solo gli addetti ai lavori – tra favorevoli e contrari. E anche Luigi ...

Juventus - Nedved racconta : “Ecco come abbiamo preso Cristiano Ronaldo” : Nedved ha parlato dell’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, una trattativa super, gestita magistralmente Cristiano Ronaldo è stato il colpo dell’estate in Serie A, la Juventus si è accaparrata i servizi del calciatore più forte al mondo, sorprendendo tutti con una trattativa lampo molto ben gestita. Pavel Nedved ha raccontato i retroscena dell’affare, parlando ai cechi di Idnes Tv: “L’affare ...

Bologna - senti Dzemaili : “Ecco come si esce dalla crisi” : Blerim Dzemaili conosce bene l’ambiente Bologna ed ha rivelato di voler chiudere la carriera in terra emiliana “Crisi Bologna? Ne parlavo con Inzaghi l’altro giorno… questa squadra lavora bene e duramente. Purtroppo i risultati non arrivano. Credo che l’unico problema sia quello di dover giocare con la testa più libera. E anche un po’ più di faccia tosta. I tifosi sono pessimisti? Li capisco, quando i ...

MotoGp – Valentino Rossi tra analisi e battute : “Ecco come è andata oggi - Dovi? Vorrei avere io i suoi problemi” : Valentino Rossi fa il quadro della situazione al termine della prima giornata di prove della sua gara di casa, il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Giornata di alti e bassi per Valentino Rossi a Misano: il Dottore al mattino, nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini non è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10, chiudendo in 15ª posizione, ma nel pomeriggio ha segnato un tempo che gli ha permesso di terminare la ...

Street Clerks - la band del matrimonio Ferragni-Fedez : “Ecco come è stato” : Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati il primo settembre e il loro matrimonio, insieme a quello di Harry e Meghan Markle, è stato l’evento dell’anno. Delle loro nozze sappiamo tutto: fedi, menu, guadagni… Ma noi abbiamo chiesto agli Street Clerks, la band che ha suonato durante questa giornata indimenticabile creandone la colonna sonora, di raccontarci le emozioni del momento e di svelarci qualche piccolo retroscena. Il ...

Street Clerks - la band del matrimonio Ferragni-Fedez : “Ecco come è stato” : Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati il primo settembre e il loro matrimonio, insieme a quello di Harry e Meghan Markle, è stato l’evento dell’anno. Delle loro nozze sappiamo tutto: fedi, menu, guadagni… Ma noi abbiamo chiesto agli Street Clerks, la band che ha suonato durante questa giornata indimenticabile creandone la colonna sonora, di raccontarci le emozioni del momento e di svelarci qualche piccolo retroscena. Il ...

“Ecco come sono rimasta incinta”. Michelle Hunziker lo dice per la prima volta. Una confessione molto intima : Scoprire un altro lato di Michelle Hunziker è ancora possibile, a quanto pare. Eccola dunque in versione “devota”: è così che si racconta al settimanale Maria con te. La showgirl, infatti, rivela di aver ricevuto due grazie. “Oggi – premette – la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità”. Nel 2013, infatti, più di ogni altra cosa la Hunziker desiderava ...

Caso Modric - la Fifa ha preso una decisione sull’Inter : “Ecco come sono andate le cose” : Modric ed il suo avvicinamento all’Inter hanno fatto molto discutere durante questa calda estate per il Real Madrid di Florentino Perez Il Caso Modric ha fatto molto discutere durante questa estate. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, si è molto lamentato del comportamento del club nerazzurro parlando di condotta scorretta ed appellandosi alla Fifa. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni, la Fifa avrebbe preso una ...

Vesuvio - vulcanologi a confronto : “Ecco come migliorare la difesa in città” : Sei giornate per mettere oltre 800 ricercatori mondiali a confronto su come “tradurre le conoscenze scientifiche sul rischio vulcanico in azioni di protezione civile a favore della popolazione”. Così Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcalogia, introduce il congresso internazionale ‘Cities on Volcanoes’, che da oggi al 7 settembre riunisce alla Mostra d’Oltremare di Napoli ...

“Ecco dov’era finita”. L’ex gieffina Cristina Del Basso è stata rintracciata : come la ritroviamo : Da soubrette nei programmi di prima serata a mamma single: scopriamo che fine ha fatto Cristina Del Basso, protagonista del Grande Fratello 2009. Classe 1987, originaria di Varese, quando partecipò al Grande Fratello 9, Cristina frequentava ancora l’Università di Pavia, ma non era nuova al mondo della tv. L’anno precedente infatti aveva cercato di salire sul bancone di Striscia la Notizia partecipando al programma Veline e arrivando in ...