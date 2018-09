E segna sempre lui | Genoa in vantaggio con bomber Piatek VIDEO

Fiorentina - Benassi : 'Sempre grato all'Inter - se dovessi segnare...' : Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro l'Inter : 'Sto bene, sempre al 100%. Sappiamo che questo sia solo l'inizio della stagione: abbiamo di fronte una grande squadra, sarà una gara difficile. Cercheremo ...

Padre Pio nel portafogli di Conte : "Lo porto sempre con me - mi ha insegnato l'umiltà" : Giuseppe Conte estrae il portafoglio. Mostra alle telecamere l'immagine di Padre Pio: "La porto sempre con me" racconta il premier a Bruno Vespa, durante lo speciale di Porta a Porta sul frate di Pietrelcina. Con il quale, aggiunge, ha un rapporto che va aldilà della semplice adorazione: "Mi ha insegnato l'umiltà. L'umiltà e la preghiera. Io vivo una mia personale dimensione religiosa, prego, e quando lo faccio penso anche a ...

Boom Boom Cutrone - il Milan all’ultimo respiro contro la Roma : l’attaccante segna sempre - beffa per Di Francesco [FOTO e VIDEO] : 1/24 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Nessun dramma - energia positiva'. E alla terza segna sempre : Contro la Lazio è andato vicino alla sua prima rete in Italia, Cristiano Ronaldo ha dovuto però rimandare l'appuntamento con il gol. Prima una bella parata di Strakosha su un tiro dalla distanza, poi ...

Roma - Salvatore Casamonica si consegna ai carabinieri : era sempre scampato alla cattura : Inizialmente sfuggito alla cattura, il 17 luglio scorso, nell'ambito dell'operazione 'Gramigna' e sentendosi braccato dall'attività di ricerca dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, ...

Aquarius - come funziona il trasponder : “È sempre acceso - ma se la stazione di terra è troppo lontana non rileva il segnale” : “Il nostro trasponder è sempre acceso”. Nick Romaniuk, coordinatore delle operazioni di ricerca e soccorso per SOS Mediterranée a bordo dell’Aquarius, impegnata nel pattugliamento in acque internazionali in zona SAR (Search and Rescue) di fronte alla Libia, spiega a ilfattoquotidiano.it come funziona l’AIS, l’automatic identification system, il sistema automatico di identificazione usato dalle imbarcazioni per la loro identificazione e il loro ...

Roma - svolta Schick : "Ora sto bene e sono più cattivo. Voglio segnare sempre" : Patrik Schick, 22 anni, attaccante della Roma. Getty Images In fondo, basta poco nella vita perché cambi tutto. Le sensazioni a pelle, d'altronde, sono quelle che contano. Lo sa bene Patrik Schick che,...