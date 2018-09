“È questa la verità!” Asia Argento | stanca e in lacrime Adesso svela tutto

caffeinamagazine

: @oscarwildeste @GPS_SPINATO La scienza dice che i bambini non vaccinati costituiscono un oggettivo pericolo per i b… - RobertoBurioni : @oscarwildeste @GPS_SPINATO La scienza dice che i bambini non vaccinati costituiscono un oggettivo pericolo per i b… - il_piccolo : La #ciclostaffetta in nome di Giulio #Regeni è partita questa mattina da #Duino. Direzione #Roma. Qui video… - m_raffaele_g : RT @francescatrank: 'Ho deciso di denunciare chi ha inventato di sana pianta la storia per cui io avrei occupato in aereo il posto di un di… -

(Di mercoledì 26 settembre 2018) “Sono io quella che è stata aggredita. E’ stato doloroso”.si esprime così, in un’intervista a ‘Daily Mail Tv’, sul caso delle accuse di molestie che la coinvolge con l’attore Jimmy Bennett. “Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan” e la sua partner “Rain Dove hanno detto nei miei confronti”. “Anche se lui mi ha aggredito, mi dispiaceva per questo ragazzo a cui tenevo molto” aggiunge, spiegando i motivi per cui, su consiglio del suo compagno Anthony Bourdain, decise di versare denaro a Bennett. L’attrice affronta anche il tema del suicidio del compagno: “La gente dice che io ho ucciso Anthony. Capisco che il mondo abbia bisogno di trovare una ragione, anche io vorrei trovare una ragione. Lui era così amato” dice. ( ...