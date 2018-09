È giusto privatizzare la giustizia con gli algoritmi per paura del terrorismo?

wired

(Di mercoledì 26 settembre 2018) Il 12 settembre, mentre tutti avevano gli occhi puntati sul voto alla riforma europea del copyright, passata nonostante le tante contraddizioni dei suoi sostenitori, la Commissione Europea pubblicava un documento con una proposta per combattere il diffondersi di contenuti terroristici online. Non una sorpresa comunque, visto che il testo era stato annunciato poco tempo fa dal Commissario alla Sicurezza Julian King che, come avevamo riportato su Wired, aveva dichiarato: “l’Europa non può rilassarsi e non può diventare compiacente davanti a un fenomeno così distruttivo, le norme attuali non hanno fatto registrare abbastanza progressi”. La proposta di regolamento arriva un anno dopo la presentazione dei risultati dell’accordo della Commissione con le big four (Google, Facebook, Twitter, Microsoft) per l’adozione volontaria di soluzioni che permettano una facile e veloce rimozione di ...