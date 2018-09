E-commerce in Italia cresce anche per prodotti largo consumo Previsioni positive

Di Maio : "serve un Amazon del Made in Italy"/ "Portale e-commerce per vendita prodotti italiani all'estero" : Di Maio lancia proposta a Farnesina: 'serve un Amazon del Made in Italy per esportare e vendere meglio nostri prodotti italiani all'estero'.

Commercio - Netcomm : limitare l'e-commerce un danno per l'Italia : Roma, 10 set., askanews, - La chiusura dei centri commerciali la domenica favorirebbe l'e-commerce ma se le intenzioni sono di limitare anche l'operatività delle vendite online 'allora sarebbe un ...

Instagram ha 19 milioni utenti in Italia. E vuole crescere con l'e-commerce : Più giovane, più femminile, più veloce. E con un nuovo progetto per fare soldi. Instagram si smarca dalla capogruppo Facebook e sforna un anno da incorniciare. Gli italiani attivi ogni mese sul social network sono 19 milioni. Non solo cresce ma accelera: nell'ultimo anno gli utenti sono lievitati del 36%, ben oltre il 27% dei dodici mesi precedenti. Sono le stime di Vincenzo Cosenza, che sul suo blog ...

L’elettronica di consumo traina l’e-commerce italiano - ecco i dati idealo : Una nuova ricerca svolta da idealo ha svelato i trend principali legati al settore dell'elettronica di consumo nel 2018. ecco le categorie più ricercate sul sito nel corso dell'anno, con previsioni di crescita per le prossime settimane subito successive a IFA 2018. L'articolo L’elettronica di consumo traina l’e-commerce italiano, ecco i dati idealo proviene da TuttoAndroid.

L'elettronica di consumo si conferma il settore trainante per l'e-commerce italiano : Ifa 2018 è ormai alle porte: Berlino è pronta a dare il via all'evento più atteso legato al settore tecnologia, che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Ciò ...