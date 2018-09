Ducati – La casa di Borgo Panigale pronta a svelare una nuova colorazione per l’XDaviel

MotoGP - GP Aragon. Ducati vuole rovinare la festa a casa Marquez : Per completare la festa il campione del mondo dovrà però guardarsi le spalle da Lorenzo, mattatore nel 2014 e 2015. Il maiorchino è pronto a guastare i propositi di vittoria, sarebbe la quarta in ...

Moto – Campionato Cinese Superbike : trionfo Ducati - Alessandro Valia si porta a casa la vittoria assoluta : Il velocissimo pilota collaudatore Ducati si è aggiudicato il titolo, dopo aver dominato quattro delle cinque gare disputate nel corso degli ultimi mesi sul circuito Cinese di Zhuhai Si è concluso il “Pan Delta Racing Series”, il Campionato Cinese Superbike che, per la prima volta nei suoi tredici anni di storia, ha visto un trionfo tutto italiano, grazie alla vittoria assoluta della Ducati Panigale V4S, portata in gara da Alessandro ...

MotoGp - clamoroso scenario in casa Ducati : e se Lorenzo avesse favorito Marquez a Misano? : La caduta dello spagnolo nel finale del Gp di Misano lascia spazio a varie interpretazioni: a pensar male si fa peccato, ma a volte… Sei gare alla fine del Mondiale di MotoGp, sei appuntamenti da vivere tutti d’un fiato che decideranno il nuovo campione del mondo. I pronostici sono tutti a favore di Marc Marquez, il gap di 67 punti che separa lo spagnolo da Dovizioso fa dormire sonni tranquilli al pilota della Honda, che dovrà ...

MotoGp – Scintille in casa Ducati - Dovizioso e le rivelazioni su Lorenzo : “me ne sbatto - ma se parlo…” : Il pilota della Ducati non ha nascosto nel post gara alcune frecciatine nei confronti del compagno di squadra Lorenzo Una vittoria da urlo, nel vero senso della parola, dal momento che Andrea Dovizioso ha alzato il livello dei decibel all’interno del suo casco per tutto l’ultimo giro del Gp di Misano. Alessandro La Rocca/LaPresse Un trionfo che qui mancava dal 2007 alla Ducati, riuscita a mettersi davanti a tutti con il ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : nella gara di casa Valentino Rossi prova a inserirsi nel duello Marquez-Ducati : Il Mondiale MotoGP sbarca sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano per il 13esimo appuntamento della stagione 2018 o, per meglio dire, del 12esimo, dato che la tappa di Silverstone, com’è ben noto, è stata cancellata per colpa dell’asfalto della pista inglese che non permetteva un corretto drenaggio della pioggia. Una situazione grottesca, non c’è che dire, ma ora si torna in Romagna, una delle “culle” ...

