Doping Giuseppe Rossi | l’attaccante rischia di essere squalificato per un collirio

Calcio - Giuseppe Rossi : “Sono sempre stato pulito. Il Doping? Un’involontaria contaminazione alimentare” : “Sono sempre stato pulito, questo è un evidente caso da archiviazione: la positività è fondata ragionevolmente su un’involontaria contaminazione alimentare“. Con queste parole Giuseppe Rossi si difende dopo la notizia della sua positività ad un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine di Benevento-Genoa 1-0, match valido per la Serie A. La sostanza incriminata è la dorzolamide, un inibitore ...

Calcio - Giuseppe Rossi positivo a un controllo antiDoping. Chiesto un anno di squalifica : Giuseppe Rossi è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 12 maggio al termine di Benevento-Genoa 1-0, match valido per la Serie A. Il calciatore, ai tempi in forza ai rossoblù e attualmente senza squadra, è risultato positivo alla dorzolamide, un inibitore dell’anidrasi carbonica. Si tratta di un agente anti-glaucoma che agisce diminuendo la produzione di umore acqueo ed è contenuta esclusivamente nei colliri, ...

