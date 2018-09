Domenica In | Flavio Insinna clamoroso su Rai1 dalla Venier | condurrà il talent Una

Domenica in : Flavio Insinna conduce Una canzone per Mara (Anteprima Blogo) : Torna Domenica alle ore 14 sulla Rete 1 della Rai Domenica in con la conduzione di Mara Venier. Terzo appuntamento per la stagione 2018-2019 dello storico contenitore inventato alla fine degli anni settanta da Corrado Mantoni, dopo due puntate che hanno visto questo varietà prevalere su quello trasmesso dalla principale rete commerciale governato dall'ex conduttrice di Fresco Fresco Barbara D'Urso, che poi ha avuto comunque il piacere di ...

Mara Venier porta Flavio Insinna a Domenica In : Flavio Insinna a Domenica In di Mara Venier: il suo ruolo Mancano poche ore al ritorno di Mara Venier alla conduzione di Domenica In. Il 16 settembre, infatti, partirà la 43esima edizione dello storico contenitore del dì festivo di Rai1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi (ex Nomentano Dear) di Roma. Questa mattina, venerdì 14 settembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione nella quale sono state snocciolate tutte le novità di ...