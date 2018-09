Dl Salvini | don Ciotti | “Rischioso vendere i beni confiscati I boss provano sempre a

Aquarius - Salvini contro Macron : “Non accettiamo lezioni da chi respinge donne e bambini” : Scontro tra Italia e Francia per il caso Aquarius. Matteo Salvini ha replicato alle affermazioni del presidente Macron dichiarando: "Non accettiamo lezioni di diritto o di umanità da parte del signor Macron: negli ultimi mesi ha blindato le frontiere con l'Italia e ha respinto più di 50mila immigrati, soprattutto donne e bambini".Continua a leggere

Roma - 2 minorenni in fuga investono donna. Salvini : "Vengono da un campo rom" : Il ministro dell'Interno commenta così il fatto di cronaca avvenuto a Frascati ieri nel terdo pomeriggio. "Criminali incalliti", il post di Salvini

Lanciano - rapina in villa : tagliato orecchio a donna/ Ultime notizie : Salvini “colpevoli marciranno in galera” : Chieti, rapina in villa: coppia massacrata, lobo tagliato alla donna. Ultime notizie, terrore a Lanciano questa notte per due coniugi anziani: picchiati, legati e torturati(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Manovra - Tria : “Pace Fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Matteo Salvini - la donna con cui vuole espugnare Firenze e cancellare per sempre Matteo Renzi : L'onda verde leghista che ha travolto la Toscana già alle ultime elezioni Politiche e poi alle Comunali punta dritto verso Firenze, patria del Renzismo, tra le ultime roccaforti rosse rimaste in piedi.

I paesi africani pretendono le scuse da Matteo Salvini : “Parole dispregiative sui migranti” : Non sono accettabili per l'Unione africana le parole di Matteo Salvini con cui ha pubblicamente paragonato gli immigrati africani agli schiavi. Durante la Conferenza di Vienna sull'immigrazione, infatti, il vicepresidente del Consiglio italiano ha esplicitamente detto: "Non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi".Continua a leggere

Annibali a Salvini : con gli slogan non si difendono le donne : ... definito come 'un altro regalo del PD agli italiani', è stata liquidata dalla Annibali come la solita propaganda volta a strumentalizzare casi di cronaca. Una preoccupazione, quella di Salvini, in ...

Reddito di cittadinanza e condono : è scontro Di Maio-Tria-Salvini - : Pressing del M5s su Reddito di cittadinanza e superamento dell'1,6% nel rapporto deficit-pil, ipotesi ostacolata dal ministro dell'Economia, che vuole recuperare "30% di investimenti pubblici". Polemiche su pace fiscale: "Non votiamo condoni", afferma il vicepremier 5s

Pensioni : la via è quota 100 come la vuole Salvini - ma con sconti per precoci e donne : Oggi si comincia a fare sul serio per quanto riguarda la legge di Stabilita'. Partono i lavori con un primo incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla manovra finanziaria che dovrebbe portare novita' previdenziali molto importanti. quota 100 è la misura più discussa e che, probabilmente, entrera' nel nostro ordinamento con la manovra di Bilancio. Ma non c’è solo la quota 100 sul tavolo della discussione, perché ci sono novita' per precoci, ...

Salvini furioso : «Masturbarsi in pubblico sia di nuovo reato - giù le mani da donne e bambini» : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini vuole che masturbarsi in pubblico torni ad essere reato: lo ha affermato in una nota in cui annuncia una lettera al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ...

M5s non perdona la scappatella di Salvini : Alla vigilia della vigilanza Rai di domani, che potrebbe sancire il via libera alla nomina di Marcello Foa alla presidenza, la partita appare ancora aperta. Dall'entourage del vicepremier Luigi Di Maio è arrivato l'ultimatum: "Il tempo scade questa settimana, non si accettano altre perdite di tempo. Se non si può mettere Foa, ce ne faremo una ragione".I vertici pentastellati sarebbero dunque pronti anche alla nomina di un altro ...

Pensioni - Salvini ribadisce : ‘Smonteremo la Fornero’ - al via quota 100 e Opzione donna : Continua a promettere una riforma delle Pensioni capace di superare la legge Fornero il vicepremier leghista Matteo Salvini. Dopo aver annunciato nello studio di Porta a Porta su Rai 1 l’introduzione della quota 100 a partire dai 62 anni, anche durante il suo comizio a Fano, nelle Marche, il leader delle Lega rilancia gli impegni assunti sul fronte previdenziale dal governo gialloverde che nel programma oltre alla quota 100 prevede anche la ...

Salvini atta l'Anm : 'I magistrati invadono il campo della politica' : 'Il sindacato dei magistrati , Anm, ha attaccato le proposte di legge della Lega sulla legittima difesa perché inutili e rischiose. Invasione di campo? Tutto normale? Io tiro dritto, la difesa è ...

Salvini : mio compito rispondere a cittadini che chiedono aiuto : Roma – “Se migliaia di cittadini chiedono aiuto, compito del ministro e’ rispondere ed essere presente. Tutto il resto sono chiacchiere di chi i problemi non li ha risolti”. Cosi’ il vicepremier e ministro dell’interno Matteo Salvini replica al governatore della Puglia. L'articolo Salvini: mio compito rispondere a cittadini che chiedono aiuto proviene da RomaDailyNews.