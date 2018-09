Disponibile il pre-order di Neo Geo Mini

Dakar 18 è ufficialmente Disponibile : pronti a vivere "il più grande Cross-Country Rally di sempre"? : Bigmoon Entertainment è felice di annunciare che Dakar 18, è oggi disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. I giocatori di tutto il mondo possono ora vivere una delle più grandi sfide del motorsport professionale. Il titolo sarà presto disponibile in versione digitale su tutte le piattaforme.Il trailer e le caratteristiche del titolo all'interno del comunicato ufficiale:Basato sul Rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato ...

Motorola One anticipa il suo arrivo in Italia e sarà presto Disponibile : Motorola One arriverà in Italia prima del previsto: Lenovo e Motorola hanno deciso di anticipare a quest'anno la disponibilità sul mercato del nuovo smartphone Android One.

Disponibile il pre-load di Forza Horizon 4 : ecco quanto spazio sarà necessario : Forza Horizon 4 è l'attesissima esclusiva Xbox One in uscita a breve e se siete desiderosi di mettere subito le mani sul gioco, sarete felici di sapere che il pre-load è ora Disponibile.Come riporta Gamingbolt, in questo modo possiamo scoprire le dimensioni di Forza Horizon 4 e, quindi, quanto spazio sarà necessario su disco rigido. Il file di gioco avrà un peso di circa 63 GB, per la precisione 62,92 GB.Tuttavia, se prima di spendere soldi o ...

Disponibile il pre-load di Assassin's Creed Odyssey : scopriamo quanto spazio occorrerà : Grazie alla segnalazione di Gearnuke, ora possiamo scoprire quanto spazio sarà necessario per scaricare Assassin's Creed Odyssey. Il pre-load è Disponibile su Xbox One, quindi se avete pre-ordinato il gioco, è possibile procedere a scaricare i dati.La dimensione del download di Assassin's Creed Odyssey è di circa 45 GB su Xbox One. Probabilmente questa dimensione cambierà con l'avvicinarsi del lancio poiché questo è semplicemente il pre-load ...

Presentata la prima sequenza del genoma di Coffea arabica completamente Disponibile in Open-Access : Una partnership guidata da illycaffè e Lavazza, in collaborazione con l’Istituto di Genomica Applicata, IGA Technology Services, DNA Analytica e le Università di Trieste, Udine, Padova e Verona, ha presentato oggi i risultati del progetto di sequenziamento del genoma di Coffea arabica. Si tratta di un unicum nel panorama della ricerca genetica che accelererà l’impegno della scienza a favore del futuro della coltivazione di caffè minacciata dal ...

Nokia 5.1 arriva in Italia : Disponibile all'acquisto da oggi al prezzo di 249 euro : A distanza di oltre tre mesi dalla presentazione, Nokia 5.1 è pronto a dar battaglia sul mercato Italiano. Il prodotto dell'azienda finlandese, per caratteristiche tecniche e prezzo, è un medio gamma su cui non sono state fatte particolari rinunce in fatto di cura costruttiva.

Nier Automata : Disponibile il pre-order del romanzo "Long Story Short" : Viz Media ha annunciato la disponibilità del preordine in tutto il mondo per Long Story Short, il primo di due romanzi che aggiungono ulteriore contesto alla storia e ai personaggi di Nier: Automata. Come segnala Gamespot, il libro è già disponibile in Giappone e la sua traduzione in inglese verrà rilasciata il 9 ottobre.Long Story Short è stato scritto da Jun Eishima e Yoko Taro - quest'ultimo è il direttore di Nier: Automata - ed è un'ottima ...

Fortnite sbarca anche su Monopoly - un versione del celebre gioco da tavolo è Disponibile per il preordine : Se siete appassionati di giochi da tavolo ma allo stesso tempo nutrite una particolare simpatia nei confronti di Fortnite, questa nuova versione di Monopoly potrebbe fare al caso vostro, ci fa notare Eurogamer.Fortnite Monopoly è attualmente disponibile per il pre-ordine ad un prezzo di 26,99 sterline. In questa edizione del celebre gioco di società rivisitata all'insegna del battle royale più famoso del momento giocheremo con l'obbiettivo di ...

Preparate i mecha! Zone of the Enders : The 2nd Runner - M?RS è ufficialmente Disponibile : Konami annuncia che Zone of the Enders: The 2nd Runner - M∀RS è disponibile da oggi per PlayStation 4 (con supporto per PlayStation VR) e PC. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale. I videogiocatori potranno rivivere gli entusiasmanti combattimenti tra mech, che hanno reso celebre questa leggendaria saga, in una nuova versione rimasterizzata con supporto per 4K e VR ed effetti sonori totalmente reingegnerizzati.Zone OF THE Enders: ...

Pocophone F1 è Disponibile sul sito di Unieuro - ma il prezzo non torna : Sì perché, come potete vedere anche dallo screenshot qui sotto , catturato per dovere di cronaca, , la versione da 64 GB di Pocophone F1 costa 379' anziché 329 euro. Per di più Unieuro indica che è ...

Siete interessati all'offerta da 6 - 99 euro di Iliad? Veloci - presto non sarà più Disponibile : Iliad è pronta a rinnovare il suo comparto offerte perché anche quella attuale da 6,99 euro al mese sta per andare in pensione, proprio com'è accaduto non molto tempo con l'offerta da 5,99 euro al mese.

Xiaomi Mi Notebook Air Disponibile ufficialmente in Italia - ma a che prezzo : Il Notebook Xiaomi clone del MacBook Air, il Mi Notebook Air è disponibile ufficialmente in Italia nel Mi Store al prezzo di 1099,90 euro Xiaomi Mi Notebook Air arriva ufficialmente in Italia ad oltre 1000 euro Un po a sorpresa arriva ufficialmente in Italia il Notebook Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 che è tra i Notebook dell’azienda […]

Facebook Watch sarà presto Disponibile in tutto il mondo - : Dopo un anno dal lancio negli Stati Uniti, la piattaforma di streaming online è arrivata anche in Asia e Australia. Il debutto in Europa è previsto per settembre 2018